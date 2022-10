Bundespräsident: Diskriminierung der Roma muss aufhören

Bis heute werden Sinti und Roma auch in Deutschland oft ausgegrenzt, daran erinnerte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in Berlin und richtete einen Appell an alle im Land: "Die alltägliche Diskriminierung von Roma und Romnja, die muss aufhören."

Steinmeier bittet um Vergebung für die Verbrechen des Holocaust

Anlass war das zehnjährige Bestehen des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin. 500.000 Angehörige der Minderheit wurden damals umgebracht. Für dieses "unermessliche Unrecht" bat der Bundespräsident erneut im Namen des Landes um Vergebung, wie er es bereits vor einigen Monaten getan hatte. In der Sprache der Roma sagte der Bundespräsident: "Mangau tamen, prosaran man! - Ich bitte Sie um Vergebung."

Diskriminierung immer noch allgegenwärtig

Aber Steinmeier schlug auch den Bogen zum Jetzt. Bis heute "verheimlichen deutsche Roma ihre Herkunft, verbergen ihre Geschichte, ihre Sprache und Kultur - aus Angst davor, gedemütigt, benachteiligt oder angefeindet zu werden", sagte Steinmeier. "Wir müssen nicht zuletzt in Medien und Öffentlichkeit auf unsere Sprache achten!" Auch in Deutschland erführen Roma bis heute Diskriminierung im Alltag im öffentlichen Raum, in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt, bei der Polizei, in Behörden.

"Und wieder vermehrt werden sie heute zum Opfer von rassistisch motiviertem Hass und brutaler Gewalt, besonders in Ländern Ost- und Südosteuropas, aber auch bei uns." Er erinnerte daran, dass beim rassistischen Mordanschlag in Hanau 2020 auch drei junge Roma starben und ein Sinto verletzt wurde. Kaum jemand wisse das.

Steinmeier: Wachsam sein gerade in Zeiten des Krieges

Angehörige der Minderheiten müssten geschützt werden, sie müssten ihre Rechte wahrnehmen dürfen. Auch Medien und Öffentlichkeit müssten darauf achten. Gerade in Zeiten des Krieges gelte es, wachsam zu sein. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Ängste und Sorgen in der Gesellschaft dazu genutzt werden, Hass gegen Minderheiten zu schüren", sagte Steinmeier. "Auch das gehört zur besonderen historischen Verantwortung unseres Landes."

Dem Holocaust-Überlebenden Zoni Weisz sprach Steinmeier damit aus dem Herzen. Fantastisch seien die Worte des Staatsoberhaupts gewesen, sagte der 85-Jährige beim Festakt am Denkmal. "Ich bin ein Sinto und stolz darauf", betonte er. Doch schwang auch in seiner Rede große Sorge mit. Die Parallelen zu den 1930er Jahren seien unübersehbar. Der Einfluss rechtsgerichteter Politiker nehme weltweit zu.

"Rassistisches Denken greift wieder um sich"

Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, sagte, das Denkmal sei ein Zeichen, "dass Deutschland sich auch diesem Teil seiner Verantwortung gestellt hat". Dennoch greife "ein neuer Nationalismus und ein neues rassistisches Denken wieder um sich". Menschen würden zu Sündenböcken gemacht und sähen sich in ihrer Existenz bedroht, sagte Rose. "Übergriffe gegen Minderheiten, wie in Rostock-Lichtenhagen, in München, Halle oder Hanau, fallen auf unsere gesamte Gesellschaft zurück, sie beschämen das gesamte Land."

Gedenkstätte mit Lebensgeschichten verfolgter Sinti und Roma

Die Gedenkstätte in Sichtweite des Berliner Reichstags wurde nach Entwürfen des israelischen Künstlers Dani Karavan gebaut und am 24. Oktober 2012 eröffnet. Sie erinnert an die mehreren Hunderttausend in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Sinti und Roma. Das Denkmal besteht aus einer kreisrunden Wasserfläche, in die ein Dreieck eingelassen ist, das an den "Häftlings-Winkel" in den Konzentrationslagern erinnert. Eine Gedenkwand verzeichnet die Chronologie des Völkermordes an den Sinti und Roma und zeigt Lebensgeschichten von Verfolgten.

