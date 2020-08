Bundespolizei warnt vor Blanko-Attesten gegen Maskenpflicht

In öffentlichen Verkehrsmittel gilt deutschlandweit eine Maskenpflicht. In Ausnahmefällen, wie etwa bei gesundheitlichen Problemen, können sich einzelne Reisende aber mit einem ärztlichen Attest von der Regelung befreien lassen. Laut der Bundespolizei haben Menschen jedoch bei Verstößen vermehrt auf ein Blanko-Attest aus dem Internet zurückgegriffen, das sie angeblich von der Maskenpflicht befreien soll. Vor diesem hat die Bundespolizei nun ausdrücklich gewarnt.

Blanko-Attest war im Internet zum Herunterladen verfügbar

Aus Ermittlungen ging hervor, dass es sich bei diesem Rezept um ein Blanko-Formular handelt, das im Internet zum Herunterladen zur Verfügung steht. Laut der Bundespolizei bot ein Arzt auf seiner Homepage dieses Rezept an, ohne dabei entsprechende Untersuchungen an den Patienten vorgenommen zu haben. Stattdessen müssten Betroffene nur selbstständig Namen und Adressen eintragen, so die Bundespolizei.

Vorlegen von ungültigen Gesundheitszeugnissen ist strafbar

Die Bundespolizei widerspricht dem Ansatz des Arztes und erklärt, dass Betroffene sich mit dem Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse strafbar machen. Hinzu komme außerdem, dass man zusätzlich gegen die Coronaschutzverordnung verstoße, da Mund und Nase nicht bedeckt seien. In diesem Fall droht eine Anzeige.