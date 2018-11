Bundespolizei gelingt Schlag gegen mutmaßliche Schleuserbande

Der Bundespolizei ist ein Schlag gegen eine mutmaßliche Schleuserbande gelungen. Bei Durchsuchungen in mehreren Gebäuden und Geschäftsräumen im nordrhein-westfälischen Engelskirchen seien mehr als 30 Menschen vorläufig festgenommen worden, teilte die zuständige Bundespolizei in Frankfurt am Main am Mittwoch mit. Hauptverdächtig seien drei Männer im Alter von 28, 50 und 51 Jahren.

Personen aus Ukraine und Moldawien eingeschleust

Ihnen wirft die federführende Staatsanwaltschaft in Wuppertal unter anderem banden- und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern und Urkundenfälschung vor. Sie sollen moldauische und ukrainische Staatsbürger eingeschleust und als Rumänen ausgegeben haben. Diese arbeiteten anschließend auf Baustellen in Deutschland.

Ermittlungen gegen die Bande seit mehr als einem Jahr

Die Miete ihrer Wohnungen sollen die Beschuldigten von ihrem Lohn abgezogen haben. Auch die Festgenommenen sind Ukrainer und Moldauer. Zwölf von ihnen sind illegal in Deutschland. Vier davon legten der Bundespolizei gefälschte Dokumente vor. Bereits seit September 2017 wird gegen die Bande ermittelt.