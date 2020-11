Bundespolizei erhöht Wachsamkeit an Grenze zu Österreich

Die Kontrolle der deutsch-österreichischen Grenze sei nun ein "taktischer Schwerpunkt". Die Grenzbeamten beachteten genau, ob es Auffälligkeiten "aus dem entsprechenden Spektrum" gebe, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Kontrollen an fast allen Grenzübergängen

Seit heute Nacht finden an fast allen Grenzübergängen Kontrollen statt, da noch potenzielle weitere Täter auf der Flucht sein könnten. Das bestätigt ein Sprecher der Passauer Bundespolizei auf BR-Anfrage. "Es ist keine Vollkontrolle. Wir verlangen nicht von jedem Pendler mit Kennzeichen aus der Region die Papiere. Aber wir nehmen Augenkontakt zu jedem Fahrer auf", erklärt der Sprecher der Bundespolizei die Lage. Wie lange die Beamten an der Grenze eingesetzt werden, ist zurzeit unklar.

Täter wohl IS-Anhänger

Die Attentäter hatten am Montagabend in der Wiener Innenstadt um sich geschossen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach von einem "widerwärtigen Terroranschlag". Weltweit sprachen Staats- und Regierungschef ihre Anteilnahme aus.

Der während des Anschlags erschossene Täter war ein mutmaßlicher Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), der österreichische Innenminister Karl Nehammer bezeichnete den getöteten Angreifer am Dienstagmorgen als "Sympathisanten der Terrormiliz IS".