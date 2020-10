Bundespolizei-Chef: "Wenn wir ausfallen, geht das Licht aus"

Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen an die Mitarbeiter seiner Behörde appelliert, sich im privaten Bereich besser vor Ansteckung zu schützen. In einer Videobotschaft an die Polizeibeamten sagte er, aktuell seien 136 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. 1.574 Bundespolizisten befinden sich nach seinen Worten derzeit vorsorglich in Quarantäne.

"Wenn wir ausfallen, geht das Licht aus." Dieter Romann, Präsident der Bundespolizei

Romann warnt vor Langzeitfolgen

Alle Mitarbeiter der Bundespolizei hätten die Pflicht, sich gesund zu halten, "das gilt auch im privaten Bereich". Dort seien die Risiken höher als im Dienst. "Vermeidet Infektion, auch wegen möglicher Langzeitfolgen", appellierte er an die Beamten. Zum Schluss gab er ihnen noch einen scherzhaften Rat mit: "Essen Sie jeden Tag drei Knoblauchzehen, das hilft zwar nicht unmittelbar gegen das Virus, sorgt aber dafür, dass Euch niemand zu nahe kommt."

Bundespolizisten in Berlin im Einsatz

An diesem Wochenende hilft die Bundespolizei mit 500 Einsatzkräften in Berlin bei der Durchsetzung der Corona-Regeln mit. Seit dem Morgen läuft ein entsprechender Einsatz. "Wir sind bis in die Nacht hinein unterwegs", sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt werden rund 1.000 Polizisten eingesetzt. In Berlin sollen vor allem illegale Parties und feucht-fröhliche Gruppen vor "Spätis" (Kiosken) unterbunden werden.

Die Bundespolizei arbeitet unter anderem in den Bereichen Grenzschutz, Luftsicherheit und als Bahnpolizei.