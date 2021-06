Bundesparteitag der Linken will über Wahlprogramm debattieren

Das aufregende an Wahlprogrammen der Parteien sind oft nicht die altbekannten Forderungen einer Partei, sondern die kuriosen. Und so finden sich bei den Linken in insgesamt 1.000 Änderungsanträgen, die zum Leitantrag des Parteivorstands gestellt wurden, mancherlei Wünsche, die möglicherweise auch zur Verarbeitung von Jugendtraumata beitragen sollen.

Freiwilliger Sport, billigerer Champagner

Der Kreisverband Emmendingen fordert etwa, dass Kinder künftig nur noch freiwillig an den "sogenannten Bundesjugendspielen" teilnehmen sollen. Und die Linksjugend Solid tritt für billigeren Champagner ein. Solid setzt sich in ihrem Antrag für die Abschaffung der Schaumweinsteuer ein. Die Steuer wurde schließlich einst 1902 zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte eingeführt, und eine Steuer zu Aufrüstungszwecken lehne die Linke ab.

Differenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik

Parteichefin Janine Wissler hat einen Standardsatz: "Ein bisschen Krieg gibt es nicht", lautet er. Die Co-Parteivorsitzende kommt aus der Friedensbewegung, sie lehnt jegliche Auslandseinsätze der Bundeswehr ab. Vor allem aus dem Lager der Pragmatiker gibt es aber Menschen, die zumindest über UN-Friedensmissionen nachdenken. So wie der ehemalige Bundesgeschäftsführer der Linken, Matthias Höhn. Er sagt: "Es muss die Möglichkeit geben, die Vereinten Nationen in ihren Friedenssicherungsmissionen zu unterstützen."

Friedenssicherung im Rahmen der UN

Höhn hat in einem Antrag als Einzelperson seine Vorstellungen von linker Friedenspolitik aufgeschrieben. Darin fordert er die "Friedenssicherung im Rahmen der Vereinten Nationen". Die Nato, Rüstungsexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr lehnt Höhn ebenso ab wie die Parteiführung.

Verhältnis zu Russland völlig indifferent

Auch in der Außenpolitik tun sich in der Linken Gräben auf. Das Verhältnis zu Russland zeigt das besonders gut. Pragmatiker Matthias Höhn mahnt, seine Partei messe mitunter mit zweierlei Maß. Er erwarte von seiner Partei, dass deutlich benannt werde, wo Völkerrecht gebrochen wird. Höhn nennt dazu explizit die Krim und Syrien. Der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Stefan Liebich, sieht das genauso:

"Niemand braucht eine Friedensbewegung, die sich nur kritisch zu den USA und Israel äußert, aber zu Russland und China schweigt." Stefan Liebich, Linken-Bundestagsfraktion

Russland und China dürfen keine Feindbilder sein

Im Entwurf zum Wahlprogramm findet sich kein kritisches Wort gegenüber Russland. Stattdessen die Formulierung: "In Strategiepapieren der Nato und EU werden Russland und China als Feindbilder beschrieben, das lehnen wir ab". Die Außen- und Sicherheitspolitik dürfte für mögliche Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen das schwierigste Feld werden.

Sozialpolitik: Mehr Rente, mehr Mindestlohn, weniger Arbeitszeit

In der Sozialpolitik droht der Linken kein offener Streit. Die Parteiführung will einen gesetzlichen Mindestlohn von 13 Euro, die Erhöhung des Rentenniveaus auf 53 Prozent sowie die Abschaffung der Rente mit 67. In die Sozialversicherung sollten alle Beschäftigten einzahlen, also auch Beamte und Selbständige. Außerdem schlägt die Parteiführung in ihrem Programmentwurf die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden vor.

Die Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen wird in der Linken immer wieder vertagt. Vor allem ehemalige Gewerkschafter argumentieren, vor Leistungen des Staates müsse an erster Stelle immer eine auskömmliche Erwerbsarbeit stehen. Im Programmentwurf steht dazu die Forderung nach einem garantierten "Mindesteinkommen von 1.200 Euro in jeder Lebenssituation, in der es gebraucht wird". Der Nebensatz am Ende soll verdeutlichen, dass die Diskussion noch nicht beendet ist.

Finanzierung: Bei den Reichen "etwas abholen"

Wer all die sozialpolitischen Forderungen bezahlen soll, ist für die Linke völlig klar. Dietmar Bartsch, Spitzenkandidat und Fraktionschef im Bundestag, formuliert es so:

"Die zehn reichsten Familien in Deutschland verfügen über ein Vermögen von 242 Milliarden, das ist obszöner Reichtum. Warum gibt es nicht die Bereitschaft, hier etwas abzuholen?" Dietmar Bartsch, Spitzenkandidat der Linken

"Abholen" ließe sich also Geld über eine Vermögenssteuer. Die Linke schlägt vor, Privatvermögen ab einer Million Euro zu besteuern. Wer mehr als 70.000 Euro an zu versteuerndem Einkommen hat, soll einen Steuersatz von 53 Prozent bezahlen. Außerdem soll die Erbschaftssteuer erhöht werden. "Normales, selbstgenutztes Wohneigentum" bliebe davon ausgenommen. Ein bundesweiter Mietendeckel soll helfen, Wohnen auch für kleine Einkommen wieder bezahlbar zu machen.