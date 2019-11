Bundesparteitag - CDU schließt die Reihen

Nie wieder "sowas" wie letztes Jahr

Mit Blick auf das Verhältnis der beiden Schwesterparteien gab sich Söder auch selbstkritisch. 2015 bis 2018 hätten CDU und CSU keine leichte Zeit miteinander gehabt. Er versprach, dass die CSU "sowas" wie letztes Jahr nie wieder machen würde. Im Sommer 2018 stritten die Unionsparteien über die Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen. CSU-Innenminister Horst Seehofer setzte CDU-Kanzlerin Angela Merkel ein Ultimatum. Merkel drohte mit ihrer Richtlinienkompetenz. Jetzt betonte Söder, dass CDU und CSU eng zusammenarbeiten wollten. Er und Kramp-Karrenbauer hätten das "aufs Gleis" gebracht.

Urwahl des Kanzlerkandidaten abgelehnt

Söder ging auch auf die Diskussion in der CDU ein, wie der Unions-Kanzlerkandidat bestimmt werden soll. Ein Antrag der Jungen Union forderte, diesen künftig per Urwahl zu bestimmen. Der CSU-Vorsitzende verwies hier auf die SPD. Deren Suche nach neuen Vorsitzenden könne für die Union kein Vorbild sein. Außerdem, so Söder, würde die CSU auch gerne mitreden bei der Bestimmung des Unions-Kandidaten. Das Votum kurz nach Söders Auftritt über den Urwahl-Antrag fiel dann eindeutig aus: Fast 80 Prozent der Delegierten lehnten ihn ab.

Machtfrage offensiv gestellt

So wie bei der Frage der Urwahl hat die Parteivorsitzende insgesamt die Machtfrage zunächst für sich entschieden. Zur Überraschung vieler stellte sie am Ende ihrer Rede ihr Amt offen zur Disposition. Wenn die Partei ihren Kurs nicht mitgehen wolle, solle sie dies bei diesem Parteitag entscheiden:

"Dann lasst es uns heute aussprechen. Dann lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute." Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende

Die Rede der CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer in voller Länge finden Sie hier.

Die Reaktion der rund 1.000 Delegierten war eindeutig: Sie erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten der Vorsitzenden rund sieben Minuten. Friedrich Merz bemühte sich daraufhin, seine Loyalität zu betonen.

Merz war Kramp-Karrenbauer vor einem Jahr bei der Wahl zur CDU-Vorsitzenden äußerst knapp unterlegen. Seitdem hat er sich immer wieder kritisch zur Lage der CDU und der Bundesregierung geäußert, deren Erscheinungsbild sogar als "grottenschlecht" dargestellt.

Kritik vom Wirtschaftsflügel und der JU

Aber auch die Junge Union, der Wirtschaftsflügel und die ultrakonservative Werte-Union äußerten sich immer wieder kritisch zur Parteivorsitzenden und dem Kurs der Union. Kramp-Karrenbauers Antwort darauf fiel auf dem Parteitag deutlich aus: Es gebe nur eine Werte-Union und das sei die CDU, sagte sie. Die Saarländerin räumte aber auch ein, Fehler während ihres ersten Jahres als Parteivorsitzende gemacht zu haben.

Koordinaten bestimmen

Zugleich betonte sie, dass die CDU klar machen müsse, was ihre Koordinaten seien. Auffällig ist dabei, dass sie diese Koordinaten sanft nach rechts verschob und immer wieder das konservative Profil der CDU herausstellte. So konnte sie zwar zufrieden zur Kenntnis nehmen, dass der Parteitag den Koalitionskompromiss zur Grundrente mittrug. Kompromisse seien einfach notwendig, so Kramp-Karrenbauer. Die Gesellschaft brauche Solidarität, wenn Menschen nicht für sich einstehen könnten. Aber sie sagte auch:

"Wir wollen Wohlstand, aber nicht Wohlfahrt für alle. Nicht jeder ist ein Bedürftigkeitsfall in Deutschland." Annegret-Kramp Karrenbauer, CDU-Vorsitzende

Klimaschutz nicht von den Grünen erfunden

Kramp-Karrenbauer deutete auch die Umwelt- und Klimaschutzpolitik als originäres CDU-Anliegen. Das "C" in der Partei sei ernst. Die CDU habe eine Verantwortung für die Schöpfung, das sei keine Erfindung von Greenpeace und den Grünen.

Digitalministerium gefordert

Mit Blick auf die Digitalisierung erneuerte Kramp-Karrenbauer ihre Forderung nach einem eigenen Digitalministerium. Und warb dafür, beim Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunks keinen Bewerber von vorneherein auszuschließen. Ein entsprechender Antrag des Außenpolitikers Norbert Röttgen und anderen wollte eine Zusammenarbeit mit Ausrüstern ausschließen, die unter dem Einfluss "undemokratischer" Staaten stünden. Dies zielte auf den chinesischen Technologiekonzern Huawei, dem unterstellt wird, für China zu spionieren. Auch hier fand der Parteitag einen Kompromiss, der weder die Regierungsarbeit noch die Parteivorsitzende beschädigt: Die Formulierung "undemokratisch" wurde geändert in "fremde":

"Vertrauenswürdig können in diesem Zusammenhang nur solche Ausrüster sein, die einen klar definierten Sicherheitskatalog nachprüfbar erfüllen, der auch beinhaltet, dass eine Einflussnahme durch einen fremden Staat auf unsere 5G-Infrastruktur ausgeschlossen ist." Aus CDU-Antrag

Perspektivwechsel in Familienpolitik

In der Familienpolitik forderte Kramp-Karrenbauer einen Perspektivwechsel: Kinder und Bildung müssten mehr in den Fokus genommen werden, die Wirtschaft familienfreundlicher ausgerichtet werden. Ein neues Familienprogramm müsse her. Geschrieben werden soll es unter Führung von Silvia Breher. Sie war auf dem Parteitag zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt worden. In Nachfolge der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das letzte Familienprogramm stammt aus dem Jahr 1999 aus der Feder der damaligen Generalsekretärin Angela Merkel.

Zurückhaltende Kanzlerin

Die Kanzlerin fiel auf ihrem ersten Parteitag seit 19 Jahren, den sie nicht als Vorsitzende bestritt, vor allem durch Zurückhaltung auf. Bei der Begrüßung gefeiert von den Delegierten, sprach Angela Merkel dann gerade einmal zwölf Minuten. Sie zählte dabei vor allem die Leistungen der Großen Koalition auf, was als Spitze gegen Merz' Vorwurf der "grottenschlechten" Erscheinung gewertet werden darf. Aber Merkel schloss auch mit einer Mahnung an ihre Partei: Sie müsse das Motto des letzten Parteitags in Hamburg vor einem Jahr beherzigen. Dieses lautete: "Zusammenführen und zusammen führen". Nur wenn das gelänge, könne sie auch das Motto des Leipziger Parteitags realisieren, nämlich Deutschlands "starke Mitte" zu sein.