Bundesnetzagentur: Gasverbrauch steigt zu stark

Habeck: "Für Entwarnung viel zu früh"

Aber ohne Sparanstrengung wird es schwierig. Davon ist auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) überzeugt. Er hatte am Mittwoch erklärt, dass er bis Ende Oktober mit dem angepeilten Gasspeicherfüllstand von 95 Prozent rechne. Schon jetzt seien die Speicher gut gefüllt, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Trotzdem erinnerte auch der Minister, wie wichtig es sei, den Gasverbrauch um 20 Prozent zu senken. "Für Entwarnung ist es da viel zu früh." Alle, auch Länder und Kommunen, seien gefragt, ihren Beitrag zu leisten und für Einsparungen zu werben.

Speicherstand leicht gestiegen

Das im März verabschiedete Gasspeichergesetz formuliert verbindliche Einspeicherziele, um trotz des Ausfalls der russischen Lieferungen über den Winter zu kommen. Die Gasspeicher sollten zum 1. Oktober mindestens zu 85 Prozent gefüllt sein und zum 1. November dann zu mindestens 95 Prozent. Am 1. Februar soll der Füllstand noch 40 Prozent betragen. Der aktuelle Speicherstand liegt bei 92,75 Prozent (Stand: 6. Oktober, 13 Uhr). Am Dienstag hatte er bei bei 92,08 Prozent gelegen.

Die Gasversorgung in Deutschland sei "im Moment stabil", so Habeck in dem Zeitungsinterview. Im Rekordtempo werde eine eigene Flüssiggasinfrastruktur aus dem Boden gestampft und die Gaslieferungen seien gesichert. Außerdem würden die Kapazitäten aus Kohle und Erneuerbaren erhöht und es komme mehr Gas aus den Niederlanden.

Mit Material von dpa und Reuters