Bundesnetzagentur: Gasspeicher zu 88 Prozent gefüllt

Sabotageakte als größte Gefahr für Gasversorgung

Müller drang in der "Süddeutschen" zudem auf eine enge Überwachung der Erdgas-Infrastruktur, um Sabotageakte zu verhindern. "Wir tun gut daran, kritische Infrastrukturen besser zu überwachen als früher."

Es sei "absolut richtig", rund um Terminals für Flüssigerdgas einen sehr großen Sicherheitsaufwand zu betreiben. Neben extremer Kälte in Deutschland oder benachbarten Ländern seien Sabotageakte aktuell die größten Gefahren für die Gasversorgung.

Winter 2023/24 könnte laut Müller schwieriger werden

Der Winter des kommenden Jahres sei aber die noch größere Herausforderung, warnte Müller. Deutschland werde im Sommer die Speicher ohne russisches Gas füllen müssen. "Die Menschen werden die Kosten der Energiekrise hart spüren."

Dass der Gaspreis irgendwann wieder auf das alte Niveau sinken werde, "damit rechnet in absehbarer Zeit keiner", sagte der Netzagentur-Chef weiter. Viele Unternehmen sähen ihre Zukunft in regenerativem Wasserstoff. "Im November hat sich das gedreht. Da gab es irgendwann den Moment, in dem nicht mehr die Krise im Vordergrund stand, sondern die Zukunft." Alle Planungen seiner Behörde richteten sich nun darauf, dass das Jahr 2023 ein Jahr des Stromnetzausbaus, des Ausbaus erneuerbarer Energien und des Wasserstoffs werde.

Entscheidung über Gaspreisdeckel erwartet

In Brüssel wird derweil um eine Einigung beim Gaspreisdeckel gerungen. Seit Monaten streiten die EU-Staaten über Maßnahmen, um den angesichts des Ukraine-Kriegs stark schwankenden Gaspreis zu kontrollieren. Der tschechische Industrieminister Jozef Síkela, der als derzeitiger Ratsvorsitz die Verhandlungen leitete, erwartet an diesem Montag eine Einigung beim Treffen der EU-Wirtschaftsminister in Brüssel.

Sorge vor Verteilungskämpfen um Gas

Die Bundesregierung sieht den Deckel beim Einkauf des Gases skeptisch. Die Befürchtung Deutschlands sowie der Niederlande und Österreichs ist es, dass bei einem Deckel Flüssiggas nicht mehr nach Europa kommen könnte. Bei einem Mangel würden dann Verteilungskämpfe unter den Staaten ausbrechen, die die EU vor eine Zerreißprobe stellen würden. Kanzler Olaf Scholz hatte gesagt, der Preis beim Deckel müsse so hoch sein, dass er nie greife. Andere Staaten wollen einen möglichst geringen Preis.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schließt nicht aus, dass Deutschland bei der Abstimmung über einen europäischen Gaspreisdeckel an diesem Montag überstimmt werden könnte.

Mit Material von dpa