Bundesnetzagentur: Gaspreise offenbar stabil auf hohem Niveau

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält es für möglich, dass die Gaspreise aktuell ein Plateau erreicht haben. "Es hat in dieser Woche keinen signifikanten Preissprung mehr gegeben, obwohl Nord Stream 1 abgeschaltet wurde", sagte Müller der "Bild am Sonntag".

Weitergabe der erhöhten Preise noch unklar

Müller: "Das könnte bedeuten, dass die Märkte den Ausfall russischer Gas-Lieferungen bereits eingepreist und wir ein Gas-Preis-Plateau erreicht haben." Ob diese höheren Preise, "die wir der russischen Gas-Reduzierung verdanken", kurzfristig weitergegeben werden müssten, sei noch nicht entschieden.

Kanada hielt Turbine zurück - und verschärfte Versorgungssituation damit zusätzlich

Seit Juni hatte der russische Energiekonzern Gazprom die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 in der Ostsee deutlich gedrosselt und dies mit einer fehlenden Turbine begründet, die in Kanada gewartet wurde. Wegen der infolge des Ukraine-Kriegs erlassenen Sanktionen weigerte sich Kanada zunächst, die Turbine an Russland zurückzugeben - entschied sich dann aber dafür, das Aggregat statt direkt an Moskau an Deutschland zu übergeben.

Weiterhin Wartungsarbeiten bei Nordstream 1

Seit Montag nun wird durch Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten kein Gas mehr geliefert. Die Arbeiten sollen bis zum 21. Juli dauern. Mehrere westliche Politiker äußerten sich skeptisch, ob Russland anschließend wieder Gas liefern wird.

Bei Gas-Mangellage "solidarisch" mit Nachbarn

Müller sagte, im Fall einer Gas-Mangellage müsse sich Deutschland seinen Nachbarstaaten gegenüber solidarisch verhalten und im Notfall auch Gas aus deutschen Speichern für die Versorgung der kritischen Infrastruktur in anderen Ländern bereitstellen.

"Wir haben unseren Nachbarn gegenüber eine Solidaritätsverpflichtung und sind gut beraten, sie nicht zu verletzen. So wie wir gerade von den Flüssiggas-Häfen in Belgien und den Niederlanden profitieren, stehen wir auch in der Pflicht, in einer Notlage bei der Versorgung von privaten Haushalten oder Krankenhäusern unseren Nachbarländern zu helfen."

Buschmann: Moratorium für Strom- und Gassperren kein sinnvoller Ansatz

Unterdessen wies Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) den Vorstoß von Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) zurück, Verbraucher angesichts steigender Energiepreise vor Strom- und Gassperren zu schützen. "Ich bin im Zweifel, ob ein pauschales Moratorium für Strom- und Gassperren eine gute Idee ist", sagte Buschmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Denn von einem solchen Moratorium profitieren dann ja auch Menschen, die die Kosten eigentlich tragen können."

Lemke hatte wiederum angeregt, dass aufgrund eines möglichen weiteren Gaspreisanstiegs dieser zwar an Kunden weitergegeben werden kann. Die Kunden selbst aber über ein sogenanntes Moratorium eine Möglichkeit bekommen sollten, keine Strom- und Gassperren zu erhalten, wenn die Rechnungen nicht bezahlt würden.

Buschmann sieht keinen Anspruch auf zu warme Wohnung

Buschmann erklärte, er halte die geltenden Regeln für ausreichend. "Wir haben ein soziales Mietrecht, das die Interessen der Mieter wirksam schützt", sagte er. "Wenn die Heizung kalt bleibt, kann man die Miete mindern. Menschen können sich wehren, wenn der Vermieter auf die Idee kommt, das Warmwasser abzudrehen."

Es gebe allerdings "keinen Anspruch, dass die Wohnung die ganze Zeit auf 30 Grad gehalten wird", betonte er. "Nach der bisherigen Rechtsprechung ist erforderlich, dass eine sogenannte Behaglichkeitstemperatur erreicht wird. Die liegt bei ungefähr 20 Grad, nachts darf es auch ein bisschen kühler sein.

Generelle Versorgung statt Wohnkomfort

Diese Rechtsprechung fuße auf der Annahme, dass eine ausreichende Versorgung mit Wärme überhaupt möglich sei, schränkte der Minister ein. "Dies sicherzustellen ist unser politisches Ziel."