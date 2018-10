Bundesländer haben Abschiebung von Uiguren nicht ausgesetzt

Die Deutsche Botschaft in Peking bemüht sich weiter, von chinesischer Seite Informationen darüber zu bekommen, wo sich der von München aus nach Peking abgeschobene Mann aufhält. Bislang hatte sie dabei keinen Erfolg. "Erkenntnisse zum möglichen Aufenthaltsort liegen nicht vor", so das Bundesinnenministerium.

Abschiebung wegen einer verschollenen Fax-Nachricht

Der Bayerische Rundfunk hatte im August enthüllt, dass der zum Zeitpunkt seiner Abschiebung 22-jährige Mann wegen einer Kommunikationspanne unrechtmäßig abgeschoben worden war. Der Uigure hätte am 3. April beim Bundesamt für Migration seinen Asylfolgeantrag begründen sollen. Darüber hatte das BAMF auch die für den Mann zuständige Ausländerbehörde, das Kreisverwaltungsreferat in München, per Fax informiert. Die Nachricht kam dort aber offenbar nicht an. Deswegen schob die Behörde den Mann am 3. April von Bayern nach China ab. Laut Experten werden Uiguren von der chinesischen Regierung massiv schikaniert und teils in Umerziehungslager eingewiesen.

Weitere Abschiebungen von Uiguren nicht ausgeschlossen

Inzwischen empfiehlt die Bundesregierung hiesigen Behörden, "bis auf Weiteres von Rückführungen von Uiguren und Angehörigen anderer muslimischer Minderheiten nach China abzusehen". Allerdings liege die Entscheidung über die generelle Aussetzung der Abschiebung zunächst bei den Bundesländern. Für einen Zeitraum von drei Monaten dürfen die Länder eigenständig Abschiebungen in bestimmte Staaten aussetzen.

Bundesländer stellen keine Anträge auf Aussetzung von Abschiebungen

Doch bisher ist von keinem Bundesland ein entsprechender Aussetzungsantrag gestellt worden, so das Ergebnis einer BR-Abfrage bei den Ländern. Das bayerische Innenministerium etwa teilte mit, es werde jedoch in jedem Einzelfall sehr genau geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Abschiebung gegeben seien. Seit August sei kein Uigure aus Bayern abgeschoben worden.

Bayern spielt bei dem Thema insofern eine besondere Rolle, da der "Weltkongress der Uiguren", eine Organisation von Exil-Uiguren, in München seinen Sitz hat.

Andere Bundesländer sehen wegen der geringen Anzahl der dort lebenden Uiguren keinen Grund für eine Aussetzung. Nach Angaben des Ministeriums für Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen gibt es momentan bundesweit 271 Asylanträge chinesischer Staatsbürger.

Grünen-MdB fordert Abschiebestopp von Uiguren

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Margarete Bause hat die Bundesregierung aufgefordert, einen "unmissverständlichen Abschiebestopp zu erlassen, damit für die Betroffenen und die zuständigen Behörden Rechtssicherheit besteht".