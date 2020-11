Merkel: "Winter wird schwer, aber er wird enden"

Nüchtern, fast schon mechanisch erklärt Angela Merkel (CDU), warum Kontakte noch einmal mehr eingeschränkt werden müssen, und wieso es Weihnachten dann wieder anders sein darf. Erneut appelliert sie, sich an Empfehlungen und Vorgaben zu halten. "Der Winter wird schwer, aber er wird enden", sagt sie. Merkel verteidigt in ihrer Rede Maßnahmen, von denen ihr manche eigentlich nicht scharf genug ausfallen.

Merkel unterstreicht Dringlichkeit

Die Kanzlerin zieht auch einen Vergleich zu Nachbarstaaten wie Italien und Frankreich: Ein echter Lockdown sei etwas ganz anderes. Genau den versuchen Kanzlerin und Länderchefs zu vermeiden. Es ist das letzte Mittel der Wahl. Ausgangssperren oder auch geschlossene Schulen kommen erst dann, wenn die Neuansteckungen über 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen steigen. Das gilt dann nicht überall, sondern nur dort wo dieser Grenzwert gerissen wird.

Scharfe Kritik aus der AfD

Kein gutes Haar lässt AfD-Fraktionschefin Alice Weidel an den Beschlüssen. Satz für Satz greift sie sich die ihrer Ansicht nach wunden Punkte der Maßnahmen heraus: Volle Schulbusse, Verödung der Innenstädte. Vorwurf an Vorwurf. Das wichtigste Argument bei der Bekämpfung der Pandemie allerdings lässt sie unerwähnt, nämlich warum das alles überhaupt sein muss: Kontakte reduzieren! Denn nur so ist das Virus in den Griff zu kriegen.