Bundeskanzlerin Merkel: "Lassen Sie sich impfen! Jetzt!"

Angesichts des schleppenden Fortgangs der Impfkampagne in Deutschland wirbt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nun eindringlich dafür, sich gegen Covid19 impfen zu lassen: "Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller", sagt Merkel im Vorfeld der Impfwoche in ihrem aktuellen Podcast.

Infektionszahlen steigen

Die Infektionszahlen und auch die Zahl der Covid-19-Erkrankten seien in den vergangenen Wochen "leider wieder gestiegen". Und von denjenigen, die im Krankenhaus oder auf der Intensivstation behandelt werden müssen, seien "die allermeisten" ungeimpft. "Um gut durch Herbst und Winter zu kommen und um das Virus dauerhaft unter Kontrolle zu bekommen, müssen wir daher noch mehr Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen", sagte die Kanzlerin.

Impfungen ohne Termin und kostenfrei

Am Montag startet startet die deutschlandweite Impfaktionswoche #HierWirdGeimpft. Wo immer dieser Hinweis zu lesen sei, "können Sie sich ohne Termin und kostenfrei impfen lassen", so Merkel. Sie weist auf die vergleichsweise unkomplizierten Gelegenheiten der Impfaktionswoche hin. Impfungen sind möglich etwa bei den Freiwilligen Feuerwehren, in der Straßenbahn, in Einkaufszentren und Gasthäusern, am Rand des Fußballfeldes und in Moscheen.

50 Millionen Menschen in Deutschland geimpft - "ein Riesenerfolg"

Vor einem Jahr habe es noch keinen Ausweg aus der Pandemie gegeben, erinnerte Merkel. "Heute können wir genau diesen Ausweg anbieten: eine Impfung mit sicheren und wirksamen Impfstoffen." Sie nannte es großartig, dass inzwischen mehr als 55 Millionen Menschen in Deutschland dieses Angebot angenommen hätten und über 50 Millionen davon sogar vollständig geimpft seien. "Das ist ein Riesenerfolg", betonte sie.

Impfaufruf der Kanzlerin

"Ich bitte Sie daher: schützen Sie sich selbst und andere. Lassen Sie sich impfen! Jetzt!", appelliert die Bundeskanzlerin. Das sei auch wichtig, um gut durch Herbst und Winter zu kommen. Die große Mehrheit der Patienten, die im Krankenhaus oder auf der Intensivstation behandelt werden, sind ihr zufolge ungeimpft. RKI-Chef Lothar Wieler warnte vor einem dramatischen Anstieg der Neuinfektionen, wenn die Zahl der Impfungen nicht deutlich gesteigert wird.

Fahrt mit dem Riesenrad als Belohnung

Auch die bayerische Staatsregierung unterstützt die Impfkampagne. Wer sich am Montag zwischen 13 und 17 Uhr im Münchner Werksviertel impfen lässt, den lädt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek im Anschluss zu einer Freifahrt im dortigen Riesenrad Umadum ein.