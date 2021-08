BR24live: Bundeskanzlerin Merkel zur Afghanistan-Krise

Marcus Grotian ist in Berlin zu einer Art Anwalt für die Ortskräfte geworden, die immer noch in Afghanistan festsitzen. Man sei über den Umgang mit diesen Menschen in einem Maße erbittert, "dass wir es nicht in Worte fassen können", sagt der Bundeswehrsoldat und Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks für afghanische Ortskräfte. "Wir sind von der eigenen Regierung moralisch verletzt, und das ist beschämend."

Am Mittag will sich die Bundeskanzlerin in ihrer voraussichtlich letzten Regierungserklärung zur Afghanistan-Politik äußern. BR24live überträgt die Rede ab 12 Uhr.

Geschätzt noch 6.000 Ortskräfte und Angehörige

Nach Grotians Schätzungen geht es insgesamt um 8.000 Ortskräfte und Angehörige, die in den letzten Jahren in Afghanistan für die Bundeswehr oder andere deutsche Organisationen gearbeitet haben, und die jetzt um ihr Leben bangen. Wie viele inzwischen ausgeflogen worden sind, sei unklar; es dürften rund 2.000 sein, glaubt Grotian. Sprich: 6.000 Personen, für die die Taliban zur Gefahr werden könnten, sind wohl immer noch in Afghanistan.

Die Taliban drohen mit "Reaktion"

Sie – neben wenigen verbliebenen deutschen Staatsbürgern – auszufliegen, dafür bleiben der Bundeswehr höchstens noch sechs Tage Zeit. Die Taliban haben unterstrichen, dass mit Ablauf der Frist Ende August eine "rote Linie" überschritten und eine "Reaktion" zu erwarten sei.

Doch allein die chaotische Lage am Flughafen in Afghanistans Hauptstadt Kabul macht klar, dass sechs Tage zu wenig sind, um alle Ortskräfte zu finden bzw. an den Flughafentoren zu identifizieren und dann auszufliegen.

G7-Treffen bringt keine Fristverlängerung

Bei ihrem gestrigen Video-Sondertreffen haben die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten diskutiert, wie es vielleicht doch noch möglich werden könnte, über die Frist vom 31. August hinaus Menschen auszufliegen.

"Ohne die Vereinigten Staaten von Amerika können wir die Evakuierungsaktion nicht weiterführen", gab Bundeskanzlerin Angela Merkel zu bedenken – wohl wissend, dass ohne die US-Truppen der Flughafen Kabul nicht länger zu halten ist. Sie und mehrere europäische Regierungschefs wollten US-Präsident Joe Biden deshalb überzeugen, die Frist zu verlängern.

Biden will an Abzug bis Ende August festhalten

Doch die G7-Schalte stand von vornherein unter schwierigen Vorzeichen: Biden hatte im Vorfeld klargemacht, dass er am vollständigen Abzug der US-Truppen bis zum 31. August festhalten wolle – allein, weil die Sicherheitslage sich zunehmend verschlechtert. Und Biden ließ sich auch nicht umstimmen: Es blieb beim Stichtag 31. August. Der US-Präsident sprach zwar von "Notfallplänen", um den Zeitplan nötigenfalls anzupassen, konkret wurde er dabei jedoch nicht.

"Diese Konferenz hat keine neuen Daten dazu ergeben", musste Merkel am Abend einräumen. Vorrang habe jetzt "die Evakuierung deutscher Staatsbürger. Wir haben einen großen Teil bereits evakuiert. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, diese Menschen auch außer Landes zu bringen", so Merkel.

Evakuierung endet möglicherweise schon am Freitag

Möglicherweise will die Bundeswehr diese Aufgabe sogar noch vor dem 31. August abschließen. In Taschkent, wo die Evakuierungsflüge aus Kabul zwischenlanden, erklärten Bundeswehr und Auswärtiges Amt gegenüber der ARD, Flüge nach Kabul seien nur noch bis Freitag geplant, da die internationalen Truppen auch Zeit brauchen, um Mensch und Material auszufliegen.

Die Lage vor Ort wird schon jetzt immer schwieriger, weil die USA, die mit Abstand die meisten Truppen auf dem Flughafen stellen, bereits mehrere Hundert Soldaten vom Kabuler Flughafen abgezogen haben. Sie werden aber dennoch die Letzten sein, die den Airport verlassen werden. Briten, Franzosen und Deutsche werden – aller Voraussicht nach – bis zum Wochenende abziehen.

Ortskräfte freikaufen?

Unabhängig davon, wann der letzte Evakuierungsflug genau abhebt, ist die Frage offen, was die Deadline Ende August für die Ortskräfte bedeutet, die möglicherweise zurückbleiben. Merkel ließ das bisher offen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vor dem G7-Treffen durchblicken lassen, dass man für die Ausreise der Ortskräfte den Taliban notfalls auch Geld zu zahlen bereit sei. Um ab September vielleicht doch noch Menschen auszufliegen, würde es jetzt neben humanitärer Hilfe darum gehen, möglichst bald auch wieder einen zivilen Flughafenbetrieb aufzunehmen, so Merkel.

Schwere Vorwürfe gegen Merkel

Marcus Grotian vom Patenschaftsnetzwerk für afghanische Ortskräfte erhebt unterdessen schwere Vorwürfe gegen die Bundeskanzlerin. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, die unterschiedlichen Interessen der Ministerien zusammenzubringen, sagt er, oder das zu korrigieren, was in den Ministerien schief gelaufen ist.

Etwa im Außenministerium: Visa-Verfahren in Afghanistan seien für die Ortskräfte großteils gar nicht möglich gewesen, kritisiert Grotian. Weil zwei Büros der Internationalen Organisation für Migration IOM, mit denen das Auswärtige Amt zusammenarbeiten wollte, nur per Mail ansprechbar gewesen wären oder gar nicht erst geöffnet hätten. "Physisch waren diese Büros für die Ortskräfte nie erreichbar", so der Vorwurf Grotians. Aber "biometrische Daten kann man nicht per E-mail abgeben."

Auch mit Innenminister Horst Seehofer geht Grotian hart ins Gericht – vor allem mit dessen Aussage, man habe Anträge von volljährigen Kindern stets wohlwollend geprüft. Diese Anträge hätten vom IOM-Büro bearbeitet werden müssen. Das aber habe nie erfahren, dass volljährige Kinder überhaupt für Visa zugelassen seien. Mit bürokratischen Tricks würden Menschen auch heute noch von der Liste der Antragsberechtigten gestrichen, etwa, weil sie zu spät eine sogenannte "Gefährdungsanzeige" gestellt hätten.

Grotian wollte die Kanzlerin frühzeitig auf die Missstände hinweisen und hat ihr seit Juni fünf Briefe ins Kanzleramt geschickt. Aber Merkel habe nicht reagiert.

Pro Asyl: Evakuierung fortsetzen

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl fordert eine Fortsetzung der Evakuierungen aus Afghanistan. "Die Gefährdeten dürfen nicht in Afghanistan zurückgelassen werden. Ein Ende der Evakuierung ist unverantwortlich. Es dürfen nicht erneut Menschen im Stich gelassen, für die Deutschland und andere Staaten eine Verantwortung haben", sagte Pro Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt.

Notwendig sei zudem ein dauerhaftes Aufnahmeprogramm auch aus den Nachbarstaaten Afghanistans. An den deutschen Botschaften in Islamabad (Pakistan) und Neu-Delhi (Indien), die für Familiennachzug aus Afghanistan zuständig sind, warteten rund 3.000 Afghanen auf einen Termin, um einen Visaantrag stellen zu dürfen. Deren Anträge müssten positiv beschieden werden. "Ein Ende der militärisch gesicherten Luftbrücke darf nicht das Ende der Aufnahme nach Deutschland sein", verlangte Burkhardt.

Regierungserklärung und Bundestags-Abstimmung

Am Mittag will sich die Bundeskanzlerin ihre voraussichtlich letzte Regierungserklärung abgeben - dabei dürfte es vorwiegend um Afghanistan gehen. Im Anschluss wird der Bundestag nachträglich über das Bundeswehr-Mandat abstimmen.

Wegen "Gefahr in Verzug" sind die Bundeswehrsoldaten zwar schon seit mehr als einer Woche dabei, Menschen aus dem Land zu bringen. Aber das offizielle "Go" des Bundestags fehlt noch. Es gilt eher als Formsache: Eine einfache Mehrheit reicht.

Manche Parteien lehnen das Bundeswehr-Mandat ab

Die Linke hat angekündigt, dem Mandat nicht zuzustimmen. Parteichefin und Spitzenkandidatin Janine Wissler meint, der Kreis der Menschen, die ausgeflogen werden sollen, sei "viel zu begrenzt". Ihrer Meinung nach müsste die Bundeswehr auch Frauen- und Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten evakuieren – laut Kanzlerin geschieht das bereits.

Den Afghanistan-Einsatz insgesamt bezeichnet der Co-Vorsitzende der Partei, Dietmar Bartsch, als "schwärzesten Punkt überhaupt" in den 16 Jahren Amtszeit von Merkel, und fordert eine Aufarbeitung. Auch Grüne und FDP wollen einen Untersuchungsausschuss. Bei der heutigen Abstimmung will sich die Linke allerdings nur enthalten und nicht dagegen stimmen, weil sie grundsätzlich ja für die Rettung von Menschen aus Afghanistan sei.

Alexander Gauland und seine Partei, die AfD, wollen gegen den Antrag stimmen, wenn man "nicht noch überzeugt werde". Die AfD sehe Deutschland zwar in der Verantwortung, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen; allerdings nur die, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. "Es gibt eine Anfrage der Grünen aus dem Jahr 2018", sagt Gauland. "Danach gibt es für die Bundeswehr 576 Ortskräfte. Die, mit ihren Familien, sollten wir aufnehmen." Alle anderen sollen nach dem Willen der AfD nicht nach Deutschland kommen dürfen.

Berichte über Hinrichtungen

Unterdessen mehren sich glaubwürdige Berichte über Hinrichtungen durch die Taliban, sagt die Hohe Kommissarin für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, ohne Details zu nennen. Zahlreiche Personen würden sich verstecken, weil die Taliban von Haus zu Haus gingen und Gegner suchten, Kindersoldaten rekrutierten und Mädchen davon abhielten, zur Schule zu gehen.