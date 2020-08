Merkel und Ministerpräsidenten beraten Corona-Strategie

Es wird kein einfaches virtuelles Treffen, das die Bundeskanzlerin am Vormittag moderieren muss. Das Ziel: möglichst einheitliche Corona-Regeln, die für alle Bürger im Land nachvollziehbar sind. Doch die Meinungen der Ministerpräsidenten gehen weit auseinander.

Diskussion um Testpflicht für Reiserückkehrer

Einer der strittigsten Punkte: Weg mit der Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach den Sommerferien, und nur noch Quarantänepflicht? Genau darauf hatten sich die Gesundheitsminister der Länder am Montag eigentlich geeinigt, nach einem Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU. Der hat gestern nochmal nachgelegt. Dass das Virus aus dem Ausland zu uns gelangt, sei nicht mehr ganz so bedeutend.

"Mit dem Ende der Urlaubszeit in Baden-Württemberg und in Bayern Mitte September sinkt dieses Risiko wieder. Weil, das sehen wir auch in den Bundesländern wo die Sommerferien bereits geendet sind, eben auch das Reiseverhalten sich verändert. Deutlich weniger Reisen stattfinden." Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister

Tatsächlich spielen die Reiserückkehrer eine immer kleinere Rolle, dort wo die Sommerferien schon vorbei sind. In Berlin zum Beispiel: Zeitweise machten die Reiserückkehrer aus Risikogebieten die Hälfte der Corona-Positiven aus. Jetzt: nur noch ein Drittel. Und weil viele Labore an ihre Grenzen stoßen, will man sich mit den Tests wieder mehr auf Krankenhäuser, Pflegeheime oder Kitas konzentrieren.

Söder befürwortet andauernde Corona-Testpflicht

Doch vor der heutigen Videoschalte mit Merkel hat Bayerns Ministerpräsident Söder klargemacht: Er will an der Testpflicht festhalten.

"Also eines ist doch ganz klar: Ohne Testen geht es überhaupt nicht. Wir stellen ja fest, trotz manch kleiner Pannen die waren, dass sich das bewährt hat. Wir haben viele viele Fälle gefunden, die sonst nie gefunden worden wären, an der Grenze beispielsweise. Insofern ist das System richtig." Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern

Bundesweite Regelung für private und öffentliche Feiern?

Streitpunkt Nummer zwei: private Feste und Veranstaltungen. In Bayern dürften sich im Innenraum höchstens 100 Personen treffen. In Berlin: 500. Viele Ministerpräsidenten aus den westlichen Bundesländern wollen eine bundesweit einheitliche Linie, und Feste möglichst klein halten.

Die Ostdeutschen Ministerpräsidenten pochen dagegen auf Eigenständigkeit. Weil die Infektionszahlen in Thüringen, Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern besonders niedrig sind, sollen auch Feiern wie Hochzeiten größer ausfallen dürfen. Die Rheinland-Pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD hofft deshalb zumindest auf einen gemeinsamen Kompromiss bei Großveranstaltungen.

"Denn da geht es auch drüber und drunter im Moment. Und es ist glaub ich hilfreich auch für alle Beteiligten, wenn man bei den Großveranstaltungen eine Festlegung trifft." Maly Dreyer, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz

Unterschiede auch bei Bußgeldern bei Verstoß gegen Maskenpflicht

Eine gemeinsame Linie wünscht sich Dreyer auch für den dritten Streitpunkt: Die Bußgelder. In Brandenburg etwa kostet es gar nichts, wenn man ohne Maske dort erwischt wird, wo man eine tragen sollte. Rheinland-Pfalz hat das Bußgeld auf 50 Euro erhöht. Und Bayern ist vorgeprescht, mit besonders drastischen Strafen von 250 Euro bzw. Sogar 500 Euro im Wiederholungsfall. Söder fordert:

"Ja wir brauchen eine einheitliche Philosophie. Die muss dann lauten: je höher die Zahlen sind, desto mehr muss man die Zügel anziehen." Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern

Sprich: Einheitliche Bußgelder gern, aber dann nach Bayerischem Vorbild. Ob und auf welche gemeinsamen Punkte sich die Länder einigen können, wird sich am Nachmittag zeigen.