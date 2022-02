Ein wortkarger Hanseat? Der Kommunikationsstil des Olaf Scholz

Die Hauptstadtkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung Cerstin Gammelin beobachtet Olaf Scholz schon seit Jahren. Sie interviewte ihn häufig, als er Finanzminister war. Wenn sie seinen Kommunikationsstil in einem Wort zusammenfassen müsste, dann wäre es: vorsichtig. Fühle sich Scholz unsicher, sage er wenig: "Und er will eben immer gut vorbereitet sein und das kostet Zeit. Zugleich ist Olaf Scholz jemand, der selbst gerne alles kontrolliert und selbst entscheidet."

Die Vorsicht trieb Scholz in den vergangenen Monaten des Öfteren auf die Spitze. Als er zum Beispiel in der Bundespressekonferenz Anfang Dezember nach seiner Meinung zu einem diplomatischen Olympia-Boykott gefragt wurde, antwortete er mehrfach nichtssagend: "Wir finden, dass es wichtig ist, dass man alles dafür tut, dass die Welt international zusammenarbeitet und alle Maßnahmen, die man ergreift, müssen sorgfältig abgewogen werden."

"Der Wortbausteinkasten des Kanzlers"

Der SZ-Journalistin Gammelin fällt auf, dass Scholz bei öffentlichen Auftritten und Interviews nach einem Schema vorgeht: "Scholz hat sowas wie einen Wortbausteinkasten. Und mit diesen Wortbausteinen setzt er dann oft die Sätze zusammen." Diese Sätze klingen dann oft so: Etwas sei doch "sehr klar". Oder aber: Man habe etwas "sehr, sehr gründlich vorbereitet".

Auf der USA-Reise sagte er über den Konflikt mit Russland: "Ich will sehr klar sagen, wir haben uns intensiv darauf vorbereitet, dass wir die notwendigen Sanktionen konkret ergreifen können, falls es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt."

Klar wird er aber nicht, meint Gammelin: "Aber was das dann für Sanktionen sind, hat er nicht gesagt. Und hinterlässt dann eben auch so eine Diskrepanz, wenn er einerseits sagt: Das ist doch klar und konkret. Aber andererseits die Details verschweigt."

"Scholz lässt sich nicht gerne treiben"

Der Politikberater Frank Stauss, der viele Wahlkämpfe für die SPD gemanagt und auch schon mit Scholz persönlich zusammengearbeitet hat, verteidigt den Bundeskanzler. "Wir haben uns sicherlich über die Jahre auch an einen Stil von Angela Merkel gewöhnt oder gewöhnen müssen, der halt ihr eigener ist. Wir tun uns im Moment, glaube ich, auch alle ein bisschen schwer, dass jetzt jemand neues da ist, der anders kommuniziert, der aber gleichzeitig wiederum nicht grundsätzlich anders kommuniziert als Merkel."

Der neue Bundeskanzler stehe zum Beispiel viel öfter Rede und Antwort in Interviews als seine Vorgängerin, sei es bei ARD und ZDF oder in Zeitungen. Stauss sagt, Scholz sei jemand, der sich nicht gerne von einer öffentlichen Meinung treiben lasse.

Wenn er zum Beispiel lange das Thema "Gaspipeline Nord Stream 2" nicht in den Mund nimmt, dann nur, weil er es aus seiner Sicht sogar schon mehrfach gesagt habe, nämlich, "indem er gesagt hat, es liegt alles auf dem Tisch". Er lässt sich aber auch nicht treiben von einer Öffentlichkeit, die ihm sagt: Nun sag es endlich, sag es endlich, sag es endlich! Und da werden vielleicht beide Seiten ein bisschen bockig," sagt Stauss.

Verwandlung in Moskau

Außerdem beobachte man nun eine Entwicklung. Als Scholz bei Russlands Präsident Wladimir Putin zu Gast war, trat er für viele Beobachter viel beherzter auf. Gefragt zur Aufnahme der Ukraine in die Nato, witzelte er sogar ein bisschen über Putin: "Das ist kein Thema, das uns wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird wieder, solange wir sie ausüben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat im Amt zu sein, ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig!"

Für Politikberater Stauss ist so ein Auftritt keine Überraschung. Er kenne Scholz schon länger, sagt er: "Ich glaube, er möchte auch solche Menschen entwaffnen, im übertragenen Sinne. Weil all das, was Putin inszeniert – dieser Protz, dieser Machismus, diese Vulgarität der Macht – das ist Olaf Scholz so zuwider als Person, dass er da bei sich ist, wenn er sagt: Das ist eigentlich nur noch lachhaft. Auch wenn die Situation natürlich todernst ist."

Die SZ-Journalistin Gammelin erkennt an, dass der Bundeskanzler in dieser Woche wacher und besser aufgelegt war als zuvor. Auch nach der Bund-Länder-Runde am Mittwoch habe er nahbarer gewirkt und über seine eigenen Gefühle nach zwei Jahren Pandemie gesprochen. Trotzdem sagt sie: "Ich bin immer vorsichtig so eine komplette Trendwende auszurufen, aber wir sehen, dass sich was verändert hat in seiner Kommunikation. Also, dass er jetzt offener redet und mehr redet. Und wie lange das anhält, das müssen wir halt jetzt abwarten."

Und auch Politikberater Stauss sagt, dass Scholz zwar jemand sei, der ständig dazu lerne und sich weiter entwickele – aber an seinem Stil werde er grundsätzlich festhalten. Ein wortkarger Hanseat bleibt nun mal ein wortkarger Hanseat.