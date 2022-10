Längere AKW-Laufzeiten: Kabinett folgt Machtwort von Scholz

Bis Mitte April sollen die drei verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland weiterlaufen - allerdings ohne neue Brennstäbe. Die dafür notwendige Änderung des Atomgesetzes ist im Kabinett gebilligt worden. Zustimmen müssen jetzt noch Bundestag und Bundesrat. Beide werden sich wohl im November mit den Plänen befassen.

"Keinerlei Diskussion" unter den Ministern

Die Entscheidung im Kabinett ist offenbar einvernehmlich gefallen. Es habe "keinerlei Diskussion" gegeben, das ganze Thema habe "vier Minuten" in Anspruch genommen, sagten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) nach der Sitzung. Lemke stellte noch einmal klar, dass die drei Kraftwerke am 15. April endgültig abgeschaltet würden, der Atomausstieg sei damit besiegelt. Habeck sagte auf Nachfrage, er gehe davon aus, dass sich die FDP vertragstreu verhalte.

Machtwort von Scholz - nach Streit in der Ampel

Vor allem Grüne und FDP hatten sich wochenlang über den weiteren Umgang mit den deutschen Atomkraftwerken gestritten. Die Positionen lagen weit auseinander und schienen unvereinbar. Deshalb hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag ein Machtwort gesprochen: Er nutzte seine Richtlinienkompetenz und wies die zuständigen Minister an, Gesetzesvorschläge zu machen, damit die Kernkraftwerke über das Jahresende hinaus weiterlaufen können. Eigentlich hätten die drei AKW am 31. Dezember dieses Jahres vom Netz gehen sollen.

Niedersachsen verspricht "pragmatischen Umgang"

Der niedersächsische Umweltminister Lies will mit dem Weiterbetrieb des Atomkraftwerks Emsland nach eigener Aussage "pragmatisch" umgehen. Im BR sagte der SPD-Politiker, man werde als Fachbehörde die Vorgaben aus Berlin umsetzen: "Sonst hätten wir eine noch längere Debatte". Er selbst habe aber Zweifel, dass es sinnvoll sei, das AKW weiter laufen zu lassen, so Lies. Schließlich habe man in Niedersachsen genügend Windkraft.