Bundeskabinett beschließt Eckpunkte zur Fachkräftezuwanderung

In dem von der Großen Koalition vereinbarten Eckpunktepapier heißt es: "Am Grundsatz der Trennung von Asyl und Erwerbsmigration halten wir fest." Allerdings wolle die Koalition im Aufenthaltsrecht "klare Kriterien für einen verlässlichen Status Geduldeter definieren, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind".

Das Papier wurde von den Koalitionsspitzen in der Nacht auf Dienstag vereinbart und bereits am Mittwochmorgen vom Kabinett beschlossen. Das Ziel des Gesetzes ist es, "bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte aus Drittstaaten deutlich erfolgreicher" zu werden.

"Wir wollen keine Zuwanderung unqualifizierter Drittstaatsangehöriger. Insgesamt richten wir unsere Bemühungen am Bedarf unserer Volkswirtschaft aus und berücksichtigen die Qualifikation, das Alter, Sprachkenntnisse, den Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzangebotes und die Sicherung des Lebensunterhaltes in angemessener Weise." Aus dem Eckpunkte-Papier

Aufenthaltsrecht für Arbeitsplatzsuche

Qualifizierte sollen unter anderem ein Aufenthaltsrecht für ein halbes Jahr zur Arbeitsplatzsuche in Deutschland bekommen. Voraussetzung für die Einwanderung nach Deutschland sollen ein anerkannter Berufsabschluss und der Nachweis über die Sicherung des Lebensunterhalts sein. Zuwanderung in die Sozialsysteme wolle man nicht, betonten Seehofer und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Die Zuwanderung von Fachkräften ist heute nur für den Bereich Hochqualifizierter und für Mangelberufe geregelt.

Union lehnt "Spurwechsel" ab

Die SPD hatte sich in der Debatte dafür ausgesprochen, qualifizierten Asylbewerbern unter bestimmten Bedingungen einen Verbleib in Deutschland zu ermöglichen, auch wenn ihr Antrag auf Asyl abgelehnt wird. Die Union lehnte einen solchen "Spurwechsel" ab, da sie Fehlanreize befürchtet. Der Kompromiss ist nun das Vorhaben, geduldeten Flüchtlingen - die zwar keinen Anspruch auf Asyl haben, aber auch nicht in ihre Heimat abgeschoben werden können - bei guter Integration entgegenzukommen.

Keine Vorrangprüfung mehr

Das Eckpunktepapier sieht weiter vor, dass Hochschulabsolventen und Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung in allen Berufen in Deutschland arbeiten können, wenn "ein Arbeitsplatz und eine anerkannte Qualifikation vorliegen". Damit falle die Beschränkung auf Engpassberufe weg. Verzichtet wird im Grundsatz auch auf die sogenannte Vorrangprüfung, bei der bisher geprüft werden muss, ob für einen Job auch ein inländischer Bewerber zur Verfügung steht.

Seehofer: "Brauchen Fachkräfte aus Drittstaaten"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) betonte auf einer Pressekonferenz am Vormittag die Notwendigkeit einer Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland. Für ihn stehe an erster Stelle, inländische Potenziale und den europäischen Arbeitsmarkt auszuschöpfen. Das reiche aber nicht, um die Wirtschaftssysteme zu stabilisieren, sagte Seehofer. Daher sei auch Zuwanderung aus Drittstaaten notwendig.

Seehofer zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. Die vereinbarten Eckpunkte seien eine "wirklich gute Grundlage", sagte der Innenminister. "Wir schaffen damit den Rahmen für mehr gesteuerte Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte." Er sei daher "uneingeschränkt zufrieden und einverstanden" mit den Beschlüssen.

Heil: "Es ist höchste Zeit"

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht nach der nächtlichen Koalitionseinigung den ersten Schritt für ein "modernes Einwanderungsgesetz in Deutschland" gemacht.

"Ich bin froh, dass wir nach Jahrzehnten der Debatte diesen Weg jetzt gehen können. Es ist höchste Zeit, das ist auch notwendig." Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

Das Gesetz soll nun ausgearbeitet und noch in diesem Jahr endgültig im Kabinett beschlossen werden.