Bundesjustizministerin verschärft Kampf gegen Kinderpornografie

"Da müssen wir noch eine Menge nachlegen"

Psychologin Julia von Weiler vom Netzwerk gegen Kindesmissbrauch "Innocence in danger" hingegen kritisierte, "wir warten zu lange bis wir handeln." Bislang seien beim Thema Kindesmissbrauch Erzieher, Lehrer oder Sozialarbeiter oft nur unzureichend ausgebildet. Außerdem würden in der Kinder- und Jugendhilfe in aller Regel unerfahrene Leute arbeiten die "viel zu viele Fälle bewältigen müssen", so von Weiler. Und das werde auf lange Sicht nicht besser werden. "Da müssen wir tatsächlich noch eine Menge nachlegen."