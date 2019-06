Die neue Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat sich dagegen ausgesprochen, Freiheitsrechte einzuschränken. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte sie:

"Es muss darum gehen, das Recht, das besteht, die Gesetze, die es gibt, konsequent anzuwenden."

Lambrecht: Engagierten Bürgern den Rücken stärken

Es könne nicht sein, dass wir vor den Rechten einknicken, so Lambrecht. Man müsse sich vielmehr solidarisch mit denjenigen zeigen, die sich für unser Gemeinwohl engagieren, so die Bundesjustizministerin mit Blick auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke:

"Ich glaube, wir spüren alle, dass unglaublich viele Kräfte an unserem Rechtsstaat arbeiten - versuchen, ihn einzuschränken. [...] Das dürfen wir nicht zulassen."

Justizministerin: Maßnahmen gegen Hass im Netz

Lambrecht zeigte sich besorgt über den zunehmenden Hass in den sozialen Netzwerken. Man müsse dagegen "konsequent vorgehen." Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sei ein "erster, richtiger Ansatz". Ob es ausreiche, werde fortlaufend geprüft:

"Ob es weitere Maßnahmen gibt, die wir angehen müssen, das ist Thema. Und wenn es Lücken gibt, Möglichkeiten gibt, Menschen noch besser zu schützen, dann stehe ich dazu jedenfalls zur Verfügung."