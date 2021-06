Bundesjustizministerin fordert Überprüfung der Maskenpflicht

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat eine Überprüfung der Maskenpflicht gefordert. Angesichts sinkender Inzidenzwerte, müssten die Landesregierungen überprüfen, "ob und wo eine Maskenpflicht noch verhältnismäßig ist, wenn die Inzidenzzahlen niedrig sind und weiter sinken", so Lambrecht in der "Bild am Sonntag".

Lambrecht: Schüler von Maskenpflicht besonders betroffen

Gegebenenfalls sollten die Landesregierungen ihre Verordnungen entsprechend ändern, so die Bundesjustizministerin. "Das gilt auch für die Schulen, denn Schülerinnen und Schüler sind von der Maskenpflicht besonders betroffen", betonte die Ministerin.

Kubicki für Ende der Maskenpflicht

Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sprach sich insgesamt für ein Ende der Maskenpflicht aus. "Bei einer klaren Inzidenz unter 35 darf der Staat gar keine Grundrechte pauschal für alle Bürger einschränken. Die allgemeine Maskenpflicht müsste daher bei strenger Auslegung des Infektionsschutzgesetzes aufgehoben werden, erst recht draußen", so Kubicki zur "Bild am Sonntag".

Freie Wähler fordern Lockerung für Schüler

In Bayern hatte vergangene Woche bereits Kultusminister Michael Piazolo (FW) Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen verlangt. Kinder sollten zumindest am Sitzplatz und im Außenbereich keine Masken tragen müssen.

Auch FW-Parteichef Hubert Aiwanger befürwortet dies. Im Kurznachrichtendienst Twitter sprach sich Aiwanger für ein inzidenzabhängiges Lockerungsmodell für Schulen aus: Bei einer Inzidenz unter 50 soll demnach die Maskenpflicht am Platz, im Außengelände sowie im Sportunterricht entfallen. Von der CSU gibt es bislang keine entsprechende Initiative.