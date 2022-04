Ministerium: Aufnahme von maximal 5.000 Afghanen im Jahr möglich

Das Bundesinnenministerium hält nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" im Zuge eines von der Regierung geplanten Rettungsprogramms die Aufnahme von höchstens 5.000 Geflüchteten aus Afghanistan pro Jahr für "operativ realisierbar".

Von den Taliban bedrohte Menschen

Das Programm soll sich vor allem an Menschen richten, denen nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan Gefahr droht, etwa Journalisten oder Lehrerinnen. Auch Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten sind seitdem in Gefahr sowie Ortskräfte, die für internationale Organisationen gearbeitet haben.

Aus dem Grund hatten SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag Ende 2021 ein Rettungsprogramm vereinbart und dabei betont: Man werde die deutschen Verbündeten nicht zurücklassen.

Kritik an Obergrenze: Zehntausende Afghanen in Gefahr

Der Bundestagsabgeordnete Julian Pahlke (Grüne) kritisierte die von dem Ministerium genannte Zahl. Mehrere Zehntausend Menschen seien in Afghanistan gefährdet. Auch die Familien der Gefährdeten müssten aufgenommen werden. Mit dem Ministerium sei man daher noch über die Größenordnung des Aufnahmeprogramms im Gespräch.