Bundesinnenministerin Faeser: Die Frau, die alles weglächelt

Wo Nancy Faeser ist, ist ein lautes Lachen nicht weit. Ob ihr Geheimdienstmitarbeiter in dunklen Anzügen das Terrorabwehrzentrum zeigen oder Helfer eine Zeltstadt für Flüchtlinge - die Bundesinnenministerin hat für alle ein freundliches Lachen übrig.

Ihr Vorgänger Horst Seehofer hatte sich rar gemacht. Faeser sucht die Öffentlichkeit. Sie stellt Strategiepapiere vor, fährt in die Ukraine – und zur Fußball-WM nach Katar. Dort trägt sie die "One Love"-Binde am Oberarm. Sie habe ein Signal setzen wollen für Offenheit, für Vielfalt, gegen Diskriminierung. Die Aufmerksamkeit danach scheint sie zu genießen.

Grüne verlangen mehr Tempo

Konstantin von Notz muss etwas überlegen, wie er das alles findet. Wie der erfahrene Innenpolitiker der Grünen sagt, sind Zeichen wichtig. Den Grundkompass der Bundesinnenministerin finde er vollkommen richtig. Und dann kommt das Aber. Von Notz zählt auf: Schutz der kritischen Infrastruktur, Cybersicherheit, Zivilschutz – da liefere die Ampel bisher zu wenig. "Wir müssen Umsetzen. Wir müssen Gesetze machen und wir müssen aus diesem Prüfungs- und Erörterungsmodus rauskommen", so von Notz.

Der Grünen-Fraktionsvize gibt zu bedenken: Die Bundesebene sei neu gewesen für Faeser. Und ihr Ministerium habe unter der Führung von CDU und CSU in den vergangenen 16 Jahren ein Eigenleben entwickelt. Es ist eine weit verbreitete Einschätzung in der Ampelkoalition.

Guter Ruf bei Sicherheitsbehörden

Bei den Sicherheitsbehörden ist Faesers Ruf bestens. Die Rechtsanwältin will die Ermittler stärken im Kampf gegen Organisierte Kriminalität, Kindesmissbrauch oder Hass und Hetze. Während andere den Rotstift ansetzen müssen, kann die Innenministerin hunderte neue Stellen besetzen: bei Bundespolizei, Bundeskriminalamt und der Cybersicherheitsbehörde BSI. Deren Chef Arne Schönbohm befördert Faeser weg, mit dem BKA-Präsidenten ist sie dagegen per Du.

Die SPD-Politikerin arbeitet den Koalitionsvertrag ab. Das Chancenaufenthaltsrecht ist auf der Zielgeraden. Menschen, die jahrelang hier geduldet sind, sollen dauerhaft bleiben können. Asylverfahren sollen beschleunigt werden; der Weg zum deutschen Pass verkürzt.

Union kritisiert Migrationspolitik

Andrea Lindholz (CSU) hält das für einen Fehler. Die Vize-Chefin der Unionsfraktion wirft Faeser vor, die Probleme in der Migrationspolitik nicht ernst zu nehmen. Die Zahl der illegalen Einreisen würde massiv steigen. Die Kommunen seien völlig überfordert an manchen Stellen. Lindholz' Eindruck: "Es wird bis heute ausgeblendet."

Das kritisiert auch der Koalitionspartner FDP. Die Liberalen erinnern Faeser daran, dass die Ampel im Koalitionsvertrag eine "Rückführungsoffensive" vereinbart hat, um Abschiebungen zu erleichtern. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP ist zu Faesers Gegenspieler in der Koalition geworden. Ob Vorratsdatenspeicherung oder Ersatzfreiheitsstrafen – beste Freunde werden die Beide nicht mehr.

"Unüberlegt" nennt das die CSU-Politikerin Lindholz. Faeser gehe an die Öffentlichkeit, bevor sie die eigene Partei und die Koalition überzeugt hat: "Das ist mir oft zu viel Ankündigung und zu wenig Taten."

Bundesinnenministerin auf Abruf?

Lindholz fragt sich, ob Faeser eine Bundesinnenministerin auf Abruf ist. Schließlich steht im nächsten Jahr eine Landtagswahl in Hessen an. Faeser ist dort SPD-Chefin und weit und breit ist niemand anderes in Sicht, um Ministerpräsident Boris Rhein herauszufordern.

Die 52-Jährige weicht der Frage seit Monaten aus, zuletzt beim Treffen der G7-Innenminister in Hessen: "Heimatluft zu schnuppern ist immer gut. Sie wissen ja, dass mein Haus auch für Heimat zuständig ist. Von daher: Ein wichtiger Punkt." Die freundliche Frau Faeser beherrscht auch das Weglächeln.