Reichsbürger-Gruppe "Königreich Deutschland" verboten

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine Reichsbürger-Vereinigung mit dem Namen "Königreich Deutschland" verboten (externer Link). Zweck und Tätigkeit des Vereins laufen den Strafgesetzen zuwider und richteten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung sowie den Gedanken der Völkerverständigung.

Dobrindt: "Bedeutender Schlag"

Dobrindt sprach von einem "bedeutenden Schlag gegen die sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter". "Mit dem sogenannten 'Königreich Deutschland' wurde die größte Vereinigung dieser seit Jahren wachsenden Szene verboten", erklärte der Minister. Vom Verbot umfasst sind auch die zahlreichen Teilorganisationen des Vereins.

"Die Mitglieder dieser Vereinigung haben einen 'Gegenstaat' in unserem Land geschaffen und wirtschaftskriminelle Strukturen aufgebaut", so Dobrindt weiter. "So untergraben sie beharrlich die Rechtsordnung und das Gewaltmonopol der Bundesrepublik. Dabei untermauern sie ihren vermeintlichen Herrschaftsanspruch durch antisemitische Verschwörungserzählungen."

Durchsuchungen in sieben Bundesländern - nicht in Bayern

Seit den frühen Morgenstunden durchsuchten hunderte Einsatzkräfte in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Liegenschaften des Vereins und Wohnungen von führenden Mitgliedern. Bayern gehört nach Angaben des Bundesinnenministeriums nicht dazu. Ziel sei es bei diesem Einsatz, "Vereinsvermögen zu beschlagnahmen und weitere Beweismittel für die verfassungsfeindlichen Ziele und Aktivitäten des Vereins sicherzustellen", teilte das Innenministerium weiter mit. Von dem Vereinsverbot seien auch zahlreiche Teilorganisationen betroffen, hieß es weiter.

Es sei das Ergebnis einer engen Kooperation mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, weiteren Bundesbehörden und den Ländern. Im Vorfeld führten alle beteiligten Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden umfangreiche Ermittlungen und gemeinsame Auswertungen, so das Innenministerium.

Mit Informationen von AFP und dpa