Bundeshaushalt verabschiedet – 45,6 Milliarden Euro Neukredite

Insgesamt hat der Bundeshaushalt 2023 ein Volumen von 476,29 Milliarden Euro. Dabei sind die Ausgaben gestiegen aufgrund des Ukraine-Kriegs und den hohen Preisen für Gas, Strom und Lebensmittel. Dazu gehören etwa eine milliardenschwere Wohngeld-Reform, ein Zuschuss zu den Heizkosten für Bedürftige und steuerliche Entlastungen. Auch das Kindergeld soll erhöht werden auf einheitlich 250 Euro pro Kind und Monat. Das bisherige Hartz IV wird von einem Bürgergeld mit deutlich höheren Leistungssätzen und neuem Vorgehen der Jobcenter gegenüber Arbeitslosen abgelöst.

Einnahmen des Staates sinken

Während sich die Ausgaben also erhöht haben, sinken auf der anderen Seite die Einnahmen. Mehr als die Hälfte, insgesamt 48 Millionen Bürger, müssen weniger Steuern bezahlen. Der Staat verzichtet auf Einnahmen von 18,6 Milliarden Euro, indem er die Inflationsfolgen bei der Einkommensteuer ausgleicht. Dafür steigt der Grundfreibetrag, also das Einkommen, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss. Auch andere Eckwerte im Steuertarif werden angepasst. Das soll ausgleichen, dass die Menschen wegen der hohen Inflation weniger Kaufkraft haben.

Schuldenbremse wird eingehalten

Im kommenden Jahr nimmt der Bund dem Plan zufolge Kredite von rund 45 Milliarden Euro auf. Man bewältige die Krise, aber vernachlässige die Zukunftsaufgaben dieses Landes dabei nicht, betonte Finanzminister Christian Lindner (FDP). In seinem Etat wird erstmals nach drei Ausnahmejahren die Schuldenbremse wieder eingehalten. Im Vorfeld war man sich hier bei der Ampelkoalition nicht ganz so einig. Die Schuldenbremse einzuhalten gelingt nur, weil zahlreiche Ausgaben etwa zur Abfederung der hohen Energiepreise und zur Modernisierung der Bundeswehr in Sondertöpfe ausgelagert werden. Und so betonte Lindner auch, dass sich die Bundesregierung deswegen nicht zu sehr rühmen dürfe. Das gesamtstaatliche Defizit sei enorm, auch weil die Energiepreisbremsen abseits des normalen Haushalts über ein kreditgefülltes Sonderprogramm finanziert würden.

Kritik kommt von der Opposition

Die Union kritisierte vor allem, dass der Etat für die Bundeswehr nicht wie von Kanzler Olaf Scholz angekündigt auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung anwachse. Unions-Haushälter Helge Braun bezeichnete es zudem als problematisch, dass im Etat kein Geld zur Seite gelegt werde für Probleme, die man jetzt noch nicht kenne. Dieser Haushalt sei schon jetzt auf Kante genäht, betonte er. Aufgrund der "Sondervermögen" wurde Lindner zudem Trickserei vorgeworfen.

Linke und AfD sahen generell falsche Schwerpunkte. Linken-Haushälterin Gesine Lötzsch warf der Ampel-Regierung eine unsoziale Politik vor. Die Regelsatzerhöhung für Arbeitslose gleiche nicht einmal die Inflation aus, Krisengewinner würden nicht zur Kasse gebeten. Lindner wies die Kritik zurück. Soziale Gerechtigkeit bemesse sich daran, dass die Menschen, die bedürftig sind, nicht alleine gelassen würden. Aber soziale Gerechtigkeit habe auch eine andere Komponente, nämlich Fairness gegenüber denjenigen, die mit ihrer Arbeit dieses Land tragen und hohe Steuern und Abgaben zahlten, so der FDP-Minister.

379 Abgeordnete votierten im Bundestag für den Etatentwurf, 283 stimmten dagegen. Nun muss sich der Bundesrat Mitte Dezember noch mit dem Haushalt beschäftigen, bevor das entsprechende Gesetz in Kraft treten kann.