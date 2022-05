Bundesgesundheitsministerium erwartet weitere Affenpocken-Fälle

Das Bundesgesundheitsministerium erwartet eine Zunahme der Affenpocken-Fälle in Deutschland. "Aufgrund der vielfältigen Kontakte der derzeit Infizierten ist in Europa und auch in Deutschland mit weiteren Erkrankungen zu rechnen", heißt es in einem Bericht für den Gesundheitsausschuss des Bundestages.

Mit Stand von Sonntagnachmittag gebe es inzwischen vier bestätigte Infektions- und Erkrankungsfälle in Deutschland – einen in München und drei in Berlin, so das Ministerium. Proben weiterer Personen seien in Abklärung. Kontaktpersonen würden ermittelt.

"Geschehen mit internationaler Verbreitung"

"Es handelt sich inzwischen um ein Geschehen mit internationaler Verbreitung", heißt es in dem Ministeriumsbericht weiter. Die Tendenz der Fallzahlen sei weltweit "täglich steigend". Bisher sei bei den in Europa festgestellten Infektionen die westafrikanische Affenpocken-Variante nachgewiesen worden, weitere Genomanalysen liefen jedoch noch.

Um mögliche Erkrankungen zu registrieren und die Weiterverbreitung zu verhindern, sollten diagnostizierte Infektionsfälle systematisch erfasst und isoliert werden, so das Ministerium. Diese sollten von Ärztinnen, Ärzten und Laboren gemäß dem Infektionsschutzgesetz gemeldet werden.

Zum Artikel "Affenpocken: Das müssen Sie jetzt wissen"

Pockenimpfung schützt vermutlich – noch keine Impfempfehlung

Eine Pockenimpfung schütze "vermutlich auch vor Affenpocken", erläutert das Ministerium weiter. In der Bundesrepublik sei sie bis 1975 für Einjährige Pflicht gewesen, in der DDR sei eine Impfpflicht 1982 aufgehoben worden.

Die Bundesregierung hat laut dem Bericht etwa 100 Millionen Dosen Pockenimpfstoff eingelagert. Davon seien zwei Millionen Dosen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gespendet und für sie eingelagert worden. Inwieweit eine Pockenimpfung für Kontaktpersonen und Risikogruppen empfohlen werde, sei noch Gegenstand der fachlichen Abklärung.

Gefährdung für Gesamtbevölkerung gering

Das Ministerium verwies auf die schon bekannte Risikoeinschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI), wonach eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland nach derzeitigen Erkenntnissen als gering eingeschätzt wird.

Das Virus verursacht nach Angaben von Gesundheitsbehörden meist nur milde Symptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und Hautausschlag. Affenpocken können aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen, in Einzelfällen sind tödliche Erkrankungen möglich. Übertragen wird der Erreger vor allem über direkten Kontakt oder Kontakt zu kontaminierten Materialien.

Zum Artikel "Affenpocken: Experten halten Gefahr für Bevölkerung für gering"

Erster Verdachtsfall in Lateinamerika

Die weltweite Ausbreitung der Affenpocken schreitet weiter fort. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Samstag wurden 92 bestätigte und 28 Verdachtsfälle angezeigt – hauptsächlich in Europa, aber auch in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien.

In Lateinamerika wurden bislang noch keine Fälle bestätigt, das argentinische Gesundheitsministerium meldete jedoch einen ersten Verdachtsfall in Buenos Aires. Die Symptome würden mit denen bei Affenpocken übereinstimmen, teilte das Ministerium mit. Der Patient sei kürzlich aus Spanien zurückgekehrt, sei in stabilem Zustand und befinde sich bis zur Auswertung weiterer Tests in Isolation.

Biden beunruhigt über Affenpocken-Fälle

US-Präsident Joe Biden hat sich über jüngste Fälle von Affenpocken in seinem Land und in Europa besorgt gezeigt. Über die Infektionen sollten alle beunruhigt sein, erklärte Biden am Sonntag vor Reportern bei einem Besuch der Luftwaffenbasis Osan, einem Stützpunkt der US-Streitkräfte in Südkorea. Die Entwicklung gebe Anlass zur Sorge, da eine Ausbreitung mit Konsequenzen verbunden wäre. Aktuell werde geprüft, welche Impfstoffe wirksam sein könnten, sagte Biden.