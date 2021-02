Spahn: "Alle bei uns zugelassenen Impfstoffe sind sicher"

"Zahlen sinken noch nicht stark genug"

Zur Entwicklung der Corona-Fallzahlen sagte Spahn: "Die Zahlen sinken, aber noch nicht stark genug, noch nicht weit genug." Die erreichten Erfolge dürfe man nicht verspielen. Gleichzeitig gehe es darum, den richtigen Weg aus dem Stillstand zu finden, in der richtigen Geschwindigkeit.

Am kommenden Mittwoch schalten sich Bund und Länder wieder zusammen, um über die weitere Corona-Strategie zu beraten. Ob es Lockerungen der jetzigen Beschränkungen geben wird, ist fraglich.

RKI-Chef Wieler: "Das Virus ist noch nicht müde"

Auch Lothar Wieler, der Präsident des Robert Koch-Instituts, hält die sinkenden Fallzahlen für "sehr gute Nachrichten". Trotzdem mahnt er weiter zur Vorsicht: Die Intensivstationen in den Krankenhäusern seien weiterhin sehr stark belastet, und es gebe immer noch zu viele Ausbrüche in den Heimen.

Sorge bereiteten den Experten aktuell drei Virus-Mutationen, allen voran die Mutante "B 117", die zuerst in Großbritannien nachgewiesen worden ist. Sie sei bei uns am weitesten verbreitet und bislang in 13 Bundesländern registriert worden. Mit einem Anteil von rund sechs Prozent beherrsche sie das Infektionsgeschehen zwar noch nicht, man müsse aber genau damit rechnen.

RKI kündigt verstärkte Genom-Sequenzierung an

Und das hieße: Der Kampf gegen Corona würde wieder deutlich erschwert. Wieler unterstrich, dass in Deutschland immer mehr Proben auf die Mutationen hin untersucht werden. Diese sogenannte "Genom-Sequenzierung" werde massiv ausgebaut.

Spahn setzt auf schnelle Verimpfung des AstraZeneca-Wirkstoffs

Schon vor der Pressekonferenz war bekannt geworden, dass Spahn beim Impfstoff von AstraZeneca aufs Tempo drückt: In einem Schreiben an die Bundesländer heißt es, sie sollten die angekündigten Dosen in den nächsten Wochen verabreichen, ohne jeweils eine Dosis für die Zweitimpfung einzulagern.

Der Bedarf sei weiter hoch, so Spahn, und wenn man alle Dosen, die man habe, zügig aufbrauche, könnten im Februar rund 1,7 Millionen Menschen mehr eine Erstimpfung bekommen. Der Minister folgt damit dem Beispiel der Briten, die ebenfalls alle eintreffenden Impfdosen sofort verimpfen.