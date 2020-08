Bundeselternrat kritisiert unterschiedliche Hygienekonzepte

Der Bundeselternrat kritisiert die unterschiedlichen Hygienekonzepte an Deutschlands Schulen. "Wir haben großes Bauchweh, weil es so ist, dass die Hygienemaßnahmen in jedem Bundesland anders sind, es gibt keine einheitliche Linie", sagte der Vorsitzender des Verbandes, Stephan Wassmuth, auf Bayern 2.

Wassmuth begrüßte, dass die Unterrichtsstunden mit Präsenz in der Schule wieder begonnen haben. "Das ist eine ganz wichtige Grundlage für die Schülerinnen und Schüler, auch von der Psyche her, dass sie wieder aufgenommen werden", betonte Wassmuth. Allerdings seien die Ferienzeit und die Anfangszeit der Pandemie zu wenig genutzt worden, um Lösungskonzepte zu entwickeln, sagte er.

"Bei den vielen kreativen Ideen, die es gab von einzelnen Schulen [...], hat sich wenig getan und man hat das Gefühl, wir machen weiter, wie vor dem Start der Pandemie. [...] Das macht uns sehr, sehr traurig und auch ärgerlich." Stephan Wassmuth, Bundeselternrat

"Bildung darf nicht zum Glücksspiel werden"

Stephan Wassmuth, befürchtet, dass die Corona-Pandemie "deutlich zu locker genommen wird" und die Infektionszahlen steigen.

"Und es darf dann halt nicht sein, dass Bildung zum Glücksspiel wird, dass ein Schulträger finanziell stark ist und die Voraussetzung schaffen konnte und an anderer Stelle halt leider nicht. Das wäre fatal für unsere Kinder." Stephan Wassmuth, Bundeselternrat

Mit den kleinen Lerngruppen, die es vor den Sommerferien gab, hätte man weitermachen sollen, so Wassmuth, das hätten ihre nicht repräsentative Umfragen unter Lehrern und Schülern gezeigt. "Wir hätten dann natürlich eine Mischung aus Präsenzunterricht und qualifiziertem Fernunterricht haben müssen."

Bessere digitale Ausstattung nötig

Dass die für den Fernunterricht wichtige digitale Ausstattung an den Schulen so unterschiedlich ist, sei Politik und Verwaltung anzulasten, so Wassmuth. "Wir haben teilweise in den Ländern, trotz des Digitalpaktes, keine Förderungsrichtlinien. Auch das System, wie diese Mittel angefordert werden können, ist sehr, sehr kompliziert."

Der Bundeselternrat ist die Dachorganisation der Landeselternvertretungen in Deutschland. Über seine Mitglieder vertritt er die Eltern von rund 8 Millionen Kindern und Jugendlichen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.