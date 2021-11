Bundesärztekammer-Präsident gegen Maskenpflicht für Schüler

Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer-Präsident, hat sich gegen eine Maskenpflicht für Schüler ausgesprochen. Er verwies auf die Gastronomie, wo Gäste, die die 2G oder 3G-Regeln einhalten, keine Masken tragen müssen. "Da finde ich es unangemessen, wenn Kindern zugemutet wird, dass sie während der Unterrichtsstunde am Platz Maske tragen sollen." Das werde keinen entscheidenden Fortschritt "im Hinblick auf die Vermeidung von weiteren Infektionszahlen bieten", so der Präsident der Bundesärztekammer. Es sie viel wichtiger, Menschen vom Impfen zu überzeugen, betonte er.

Impfzentren öffnen, Arztpraxen entlasten

Reinhardt sprach sich dafür aus, die Impfzentren der Länder für Booster-Impfungen wieder in Betrieb zu nehmen. Es sei seiner Ansicht nach ein Fehler gewesen, die Zentren "vorschnell herunterzufahren." Die Arztpraxen seien durch die Impfungen und die normale Infektwelle derzeit sehr in Anspruch genommen, so Reinhardt. "Eine Entlastung durch Impfzentren wäre hilfreich, denn ich glaube, wir sollten an so vielen Stellen Impfungen anbieten, wie wir es möglich machen." Reinhardt kritisierte damit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Ich hätte einen Modus aufrechterhalten, mit dem man die schneller hätte hochfahren können als das jetzt der Fall ist."

Booster-Impfung für die über 70-Jährigen

In der Frage von Booster-Impfungen sprach sich Reinhardt dafür aus, zuerst die über 70-Jährigen zu impfen. Diese Personengruppe sei besonders gefährdet. Danach könnten auch Jüngere geimpft werden. "Wenn wir jetzt allen völlig willkürlich ein Angebot machen, und sagen, ihr könnt euch jetzt alle impfen, dann sind die ersten wieder verwirrt", sagte Reinhardt. "Deshalb halte ich es für klug und vernünftig, sich an das zu halten, was die ständige Impfkommission empfiehlt." Der Politik wirft Reinhardt vor, in der Frage der Booster-Impfungen zu spät gehandelt zu haben.

