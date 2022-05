Bundesärztekammer fordert Werbeverbot für Alkohol

Risikoarmer Konsum

Der risikoarme Konsum ist niedriger als viele Menschen denken. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gilt für Frauen: Nicht mehr als ein Standardglas Alkohol pro Tag. Für Männer gilt: Nicht mehr als zwei Standardgläser pro Tag. Unter einem Standardglas versteht man ein Glas, das zwischen 10 und 12 Gramm reinen Alkohol enthält, beispielsweise ein kleines Bier oder ein Glas Sekt. Man sollte an mindestens zwei Tagen pro Woche ganz auf Alkohol verzichten, damit das Trinken nicht zur Gewohnheit wird.

Ärztliche Hilfe bei Alkoholproblemen

Wer bei sich selbst einen problematischen Umgang mit Alkohol vermutet, solle sich umgehend an einen Arzt oder eine Ärztin seines Vertrauens wenden. "In vielen Fällen kann mit ärztlicher Hilfe bereits ein deutlicher Rückgang des Konsums erreicht werden", so Reinhardt.