Bund und Länder wollen stärker gegen Kinderpornografie vorgehen

Am Anfang sind sich noch alle einig. Innen- und Justizminister von Bund und Länder oder ihre Vertreter trudeln nach und nach in einen großen Saal im Schloss Nymphenburg ein. Sie alle haben hier ein Ziel: stärker gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch vorgehen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nimmt am Kopfende einer größeren Tafel Platz. Jetzt gehe es los, sagt er. Und er sei sicher, dass sie gut vorankämen. Gut zwei Stunden später wird das anders klingen. Denn vor allem ein Thema sorgt für Streit: die Speicherung von IP-Adressen.

Strenge Grenzen für die Speicherung von Telekommunikationsdaten

Der Hintergrund: Vor gut einer Woche hat der Europäische Gerichtshof ein Urteil zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland getroffen. Grundsätzlich ist es demnach nicht mehr möglich, ohne Anlass von allen Nutzern Kommunikationsdaten zu speichern. Aber das Urteil hat Spielräume gelassen. So soll es etwa zum Schutz vor schweren Straftaten - wie etwa der Kinderpornografie - erlaubt sein, IP-Adressen auf Vorrat zu speichern. Nicht alle Minister wollen diesen Spielraum aber auch nutzen. Während sich Union und SPD, die alle Innenminister stellen, bisher dafür ausgesprochen haben, das auch zu nutzen, waren FDP, Grüne und Linke da skeptischer. Und sie stellen einige Justizminister in den Ländern, beziehungsweise im Bund.

Zum Artikel: "Wie Bayern für mehr Schutz für Kinder sorgen will"

Diskussion noch nicht beendet

Nach gut zweistündigen Beratungen treten sechs Minister vor die Presse. Man sei sich einig, dass Kindesmissbrauch und Kinderpornografie stärker bekämpft werden müssten, sagt Bayerns Innenminister Herrmann. Das Ausmaß der Taten sei erschreckend und vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Es müsse deswegen mehr ermittelt werden, so Herrmann – und auf Seiten der Innenminister sei man sich einig, dass IP-Adressen gespeichert werden sollten. Dann ergänzt Bayerns Justizminister Eisenreich (CSU): Bei den Justizministern gebe es noch keine Einigkeit. Die Diskussion sei noch nicht beendet.

Welchen Nutzen hat die Speicherung von IP-Adressen?

Diese Diskussion geht vor allem auch darum, ob es für die Ermittlungen nötig ist, IP-Adressen auf Vorrat zu speichern. IP-Adressen sind eine Art Kennzeichen im digitalen Raum. Die Telekommunikationsunternehmen können diese Kennzeichen Nutzern zuordnen. Für Ermittlungsbehörden sind diese Daten interessant.

Grundsätzlich speichern die Telekommunikationsunternehmen die Verkehrsdaten der Kunden für circa sieben Tage zu eigenen Zwecken, zum Beispiel für Abrechnungen. Erst dann löschen sie die Daten. An diesem Vorgehen wird sich auch durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes nichts ändern.

Die Innenministerien fordern aber, dass die Daten über diesen Zeitraum hinaus weiter – auf Vorrat - gespeichert werden. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius verweist darauf, dass es lange dauern würde, bis Ermittler Hinweise ausreichend ausgewertet hätten. Bis sie also die Daten bei den Unternehmen abfragen würden, seien sie schon nicht mehr verfügbar.

Bayerische Polizei: Manche Ermittlungen laufen ins Leere

Wie viele Ermittlungsverfahren bundesweit durch die Abfrage von IP-Adressen gelöst werden könnten und wie viele schon jetzt auf diese Weise gelöst werden, ist nicht klar. Das bayerische Innenministerium schreibt auf BR-Anfrage, dass die Aufklärungsquote der Bayerischen Polizei für Straftaten im Bereich von "Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornographischer Schriften" im vergangenen Jahr bei 92,7 Prozent lag. Dafür nutze die Polizei verschiedene Ermittlungsansätze. Wenn es darum gehe, die strafbaren Bilder konkreten Personen zuzuordnen, würden IP-Adressen "in der Regel" die Anhaltspunkte liefern.

Bundesjustizministerium: Überwachung darf es nicht geben

Die Justizminister von SPD, Linken, FDP und Grünen sind deswegen nun dafür, nicht vorschnell zu handeln. Die Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) betonte, man müsse sich anschauen, was das konkret heiße: "Weil konkret wird wirksam."

Entscheiden werden die Innen- und Justizminister ohnehin nicht. Zuständig ist das Bundesjustizministerium. FDP-Minister Buschmann hatte bereits nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes angekündigt, schnell eine neue Regelung zu finden. Und von Seiten der FDP heißt es weiterhin, dass eine "lückenlose Überwachung" nicht mit dem "freiheitlichen Charakter" der Verfassungsordnung vereinbar sei.