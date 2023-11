Bund und Länder einigen sich auf Planungsbeschleunigung

Heute sei nicht nur ein Tag, an dem ein weiterer Politiker sage, Deutschland werde schneller, so Kanzler Olaf Scholz. Es passiere wirklich etwas. Bundesregierung und die Länder haben ein umfassendes Paket zur Planungsbeschleunigung beschlossen. Es geht zum Beispiel um einheitlichere Baustandards, damit Bauprojekte schneller realisiert werden können.

Weniger Bürokratie - vom Hausbau bis zum Mobilfunkmast

In den letzten Jahrzehnten hätten Bund und Länder "mit großer Liebe und Zuneigung" immer mehr Vorschriften erfunden. Diese sollten nun vereinfacht werden. Das Paket umfasse dazu an die 100 Einzelregelungen, unter anderem zu Autobahnen und Zugtrassen, zum Bau von Wohnungen, dem Ausbau von Dachgeschossen und das Aufstellen von Mobilfunkmasten. Weitere Vereinfachungen etwa im Gesundheitswesen und der Wasserstoffindustrie sollten folgen, kündigte Scholz an.

Bisher haben die Länder oft unterschiedliche Vorgaben - ein Hindernis etwa für serielles Bauen, mit dem die Bundesregierung unter anderem die Knappheit an Wohnraum in den Griff bekommen möchte. Aber auch für Infrastrukturprojekte wie Autobahnen und Zugstrecken soll es weniger bürokratische Vorgaben geben.

Beschluss soll helfen, Deutschland zu modernisieren

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sprach von einem wichtigen Schritt, sein niedersächsischer Kollege Stephan Weil (SPD) von einem Beschluss mit Substanz. Rhein betonte: "Ich freue mich sehr darüber, dass wir einig sind als Bund und Länder, und das ist im Föderalismus eben wichtig." Unter anderem beim Thema Bauen werde vieles erleichtert. Einmal erteilte Typengenehmigungen für serielles Bauen sollten etwa bundesweit gelten. Um- und Ausbau von Wohnungen werde nicht mehr an Auto-Stellplätzen scheitern. Ein Windrad könne ohne Genehmigung an der gleichen Stelle durch ein anderes ersetzt werden.

Auch Weil lobte den Beschluss: "Wir sind in Deutschland zu kompliziert, deshalb dauert alles zu lange, und das macht es am Ende natürlich noch zusätzlich teurer." Jetzt solle vieles einfacher und damit auch billiger werden.

Die Bundesminister für Wirtschaft und Umwelt, Robert Habeck und Steffi Lemke (beide Grüne), zeigte sich ebenfalls erfreut. Das Paket sei nötig, um Deutschland zu modernisieren und den klimafreundlichen Umbau erfolgreich zu gestalten, sagten beide der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Langsamkeit ist ein Investitionshemmnis. Nur wenn Deutschland schneller wird, bleiben wir wettbewerbsfähig."

Merz sieht Länder bei Pakt als treibende Kraft

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) lobte die Vereinbarung, sah aber als treibende Kraft dahinter die Länder und nicht Scholz. "Es ist gut, dass die Bundesländer bei der Planungsbeschleunigung den Druck aufrechterhalten und sich durchgesetzt haben", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Nachdem das Papier für schnellere Verfahren fast ein halbes Jahr im Kanzleramt lag, offenbar unbearbeitet, müssen nun schnell Gesetze geschrieben und verabschiedet werden." Scholz müsse sicherstellen, "dass FDP und Grüne nun nicht wieder bremsen".

Der Normenkontrollrat (NKR), ein unabhängiges Beratergremium der Bundesregierung, begrüßte die Vereinbarung als "überfällig". Es sei gut, dass Scholz das Thema "zur Chefsache" erklärt habe, betonte der NKR-Vorsitzende Lutz Goebel. Der Pakt könne aber erst Auftakt "eines herausfordernden Umsetzungsprozesses" sein. Nötig seien nun "verbindliche Zeitpläne mit klaren Meilensteinen".

Mehr Streitpunkte gibt es beim Thema Migration

Bund und Länder konnten somit ein halbwegs unstrittiges Thema als ersten Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz verkünden. Beim Hauptthema Migration liefen die Gespräche am Abend länger. Die Länder wollen vor allem mehr Geld vom Bund für die Versorgung Geflüchteter. Die Bundesregierung weigert sich bisher und verweist auf die angespannte Haushaltslage.

Das Treffen zwischen Bund und Ländern hatte mit gut drei Stunden Verspätung begonnen. Die unionsgeführten Länder und Baden-Württemberg hatten sich mit den SPD-geführten zunächst nicht auf einen gemeinsamen Forderungskatalog an den Kanzler einigen können, weil von Unionsseite kurzfristige Änderungswünsche kamen.