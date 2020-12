Bund und Länder diskutieren über strengere Corona-Maßnahmen

"Corona lässt eben nicht locker und darauf müssen wir reagieren", sagte der Ministerpräsident und verteidigte die am Sonntag angekündigten strengeren Corona-Maßnahmen für Bayern. Es sei nicht das, was man sich wünsche, aber dennoch notwendig. "Wir müssen handeln, besser früher als später", sagte Söder. Es sei nicht akzeptabel, dass in Deutschland alle vier Minuten ein Mensch an den Folgen des Coronavirus sterbe.

Müller zurückhaltend bei neuem Bund-Länder-Treffen

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, reagierte eher zurückhaltend auf Forderungen nach einem weiteren Bund-Länder-Treffen vor Weihnachten. Dem Bayerischen Rundfunk sagte Müller: "Ich bin da noch unsicher. Wir werden uns jetzt mit Sicherheit in dieser Woche abstimmen miteinander."

Die Länder verfügten bereits über den Spielraum für eventuelle Verschärfungen: "Jeder Ministerpräsident kann für sein Bundesland auch noch mal Dinge anders beschließen." Es gebe "eine Grundlage, gerade auch für diese sensiblen Feiertage sehr angepasst, sehr zielgerichtet reagieren zu können."

Thüringen will an den Festtagen streng bleiben

Mehrere Landesregierungen denken derzeit bereits über Verschärfungen nach. In Thüringen zeichnet sich bereits ab, dass es keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen über die Feiertage geben wird.

Staatskanzleichef Benjamin-Imanuel Hoff schrieb am Sonntag auf Twitter: "Es ist richtig, dass das Kabinett auf Vorschlag von Bodo Ramelow und Heike Werner am Dienstag diskutiert, angesichts der insbesondere an den Grenzen zu Sachsen und Bayern sehr hohen Infektionszahlen, den Status Quo bis Januar ohne Lockerungen fortzuführen."

Weitere Länder wollen "nachsteuern"

Auch in anderen Bundesländern wird darüber nachgedacht, von Erleichterungen über die Feiertage abzurücken. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt", es müsse "nachgesteuert" werden in den Hotspots.

"Wir sprechen in der Regierung darüber, was es noch für Möglichkeiten gibt. Wir werden da sicherlich im Laufe dieser Woche auch noch weitere Entscheidungen treffen." Michael Kretschmer (CDU), sächsischer Ministerpräsident

Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin", er glaube, dass eine Ausgangssperre bei Inzidenzwerten über 200 notwendig sei. "Dort, wo ein sehr heftiges Geschehen ist, müssen wir gegebenenfalls immer weiter einschränken", so Bouffier. In anderen Gegenden mit niedriger Inzidenz seien solche Beschränkungen allerdings wenig sinnvoll.

Rufe nach einer einheitlichen Linie

Angesichts der bisher unterschiedlichen Länder-Strategien erneuerte auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die Forderungen nach einer raschen Abstimmung des Vorgehens: "Wir brauchen eine Konferenz der Länderchefs in dieser Woche. Sonst sterben uns bis Ende Januar 25.000 Menschen", forderte Lauterbach in der "Süddeutschen Zeitung".

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund stellte die bisher geplanten Corona-Lockerungen für die Feiertage ebenfalls in Frage und mahnte eine gemeinsame Regelung an: "Wir werden in Deutschland insgesamt darüber sprechen müssen, ob die geplanten Lockerungen für Weihnachten und Silvester tatsächlich richtig sind", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Düsseldorfer "Rheinischen Post".