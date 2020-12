Bund und Länder beraten heute über Lockdown

In einem sind sich mittlerweile Bund und Länder einig: Die Anti-Corona-Regelungen müssen verschärft werden. Die anhaltend hohen Fallzahlen haben in den vergangenen Tagen eine große Dynamik bei den Spitzen von Bund und Ländern ausgelöst. Ein Kernpunkt bei dem Video-Treffen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sein, wann genau die Politik das öffentliche Leben weiter herunterfährt - ob mit kurzem Vorlauf oder erst mit einigen Tagen Verzögerung. Das wirkt sich dann auf den Schulbetrieb und die Kitas aus, auch auf den Umsatz des Einzelhandels und auf die Betriebe und ihre Entscheidung, (noch) mehr auf Homeoffice zu setzen oder ihre Betriebsferien zu verlängern.

Entwicklung der Fallzahlen im Herbst

Etwa Mitte Oktober war die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen wieder gestiegen. Die Bundesländer einigten sich daraufhin, im November das öffentliche Leben einzuschränken. Dabei war klar, dass die Auswirkungen auf die Ausbreitung der Epidemie frühestens nach zehn Tagen zu sehen sein würde. Die RKI-Daten zeigten dann: Die Begrenzung der Kontakte konnte zumindest den exponentiellen Anstieg brechen. Die Kurve der täglich neuen Fallzahlen wurde flacher und stabilisierte sich in einer Seitwärtsbewegung. Zu wenig, befanden Bund und Länder, und verlängerten die Maßnahmen in den Dezember hinein. Der erhoffte Erfolg blieb aber weiter aus. Stattdessen: wieder steigende Zahlen, und zwar deutlich. In den vergangenen Tagen lag die Zahl der gemeldeten Toten stets über 400.

Sonderauswertung zur Übersterblichkeit

Für November meldet das Statistische Bundesamt eine deutliche Übersterblichkeit: Nach vorläufigen Erkenntnissen sind Anfang des Monats etwa acht Prozent mehr Menschen gestorben als im Schnitt der Vorjahre. Bei den Bundesländern gibt es eines, das besonders hohe Zahlen aufweist: Sachsen. Das Bundesland hat auch seit längerem die höchste Inzidenz, also die Zahl an Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Auf Platz zwei im Vergleich der Bundesländer liegt weiter Bayern, die niedrigsten Fallzahlen haben Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Das entscheidende Ziel: Inzidenz bei 50

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben in den vergangenen Wochen immer eines betont: Das Ziel ist, wieder auf eine Inzidenz von maximal 50 neuen Covid-19-Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen zurückzukommen. Dieser Wert gilt als Richtschnur dafür, dass die Gesundheitsämter die Fälle noch nachverfolgen, Kontaktpersonen ermitteln und so eine weitere Ausbreitung verhindern können. Gelingt das nicht, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit zu vielen neuen Fällen überfordert sind, führt das zu neuen Infektionsketten. In der Folge steigt auch die Zahl der Menschen mit schweren Krankheitsverläufen, aktuell gut abzulesen an der hohen Auslastung von Intensivbetten in den Krankenhäusern.