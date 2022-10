Bund und Länder: Beim Windkraft-Ausbau fehlt der Schwung

Trotz Bemühungen für einen beschleunigten Ökostrom-Ausbau in der Energie- und Klimakrise fehlt es in Deutschland weiter an Schwung, vor allem beim Windkraft-Ausbau. So steht es im Bericht eines Bund-Länder-Kooperationsausschusses zum Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Deutschland: Es bestehe weiterer Beschleunigungsbedarf, Genehmigungsverfahren dauerten nach wie vor zu lange.

Ökostrom: Bundesregierung hat ehrgeizige Ziele

Die Bundesregierung will den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Stromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80 Prozent steigern. Derzeit liegt er noch bei rund 50 Prozent. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Bundesregierung umfangreiche Gesetzesänderungen beschlossen. So sollen künftig zwei Prozent der gesamten Bundesfläche an Land für Windräder ausgewiesen werden. Die Länder sollen in den kommenden Jahren mehr Flächen bereitstellen.

"Aktueller Stand reicht bei weitem nicht aus"

Von einer Umsetzung dieser Vorgaben ist man laut dem Bericht des Bund-Länder-Ausschusses, der sich auf den Stand des Jahres 2021 bezieht, aber noch weit entfernt. "Insgesamt ist festzuhalten, dass der aktuelle Stand sowohl bei den Flächenausweisungen als auch bei den Genehmigungen für Wind an Land bei Weitem nicht ausreicht, um die gesteckten Ziele beim Ausbau der Windenergie an Land zu erreichen, und weiterer Beschleunigungsbedarf besteht", heißt es in dem Report des Gremiums.

Bund-Länder-Bericht: Windkraft-Zubau muss sich "vervielfachen"

Während bei der Solar-Energie der Zubau im vergangenen Jahr auf rund 5,6 Gigawatt Leistung deutlich zugelegt habe, bleibe er bei Windenergie an Land mit unter zwei Gigawatt weit zurück, so der Bericht. "Um die erhöhten Ziele zu erreichen, müssen sich die im Jahr 2021 verzeichneten Zubau-Zahlen in den kommenden Jahren vervielfachen und zwar auf das Sechsfache bei Windenergie an Land (auf zehn Gigawatt pro Jahr) und auf das Vierfache bei Photovoltaik (22 Gigawatt pro Jahr)", heißt es dort.

Süd-Länder hinken bei Windkraftanlagen hinterher

Vor allem in Süddeutschland kommt der Wind-Ausbau demnach nicht in Schwung. Laut Bericht erfolgten im Jahr 2021 etwa drei Viertel der Genehmigungen für Windkraftanlagen an Land in den Flächenstaaten Niedersachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein - nur wenige dagegen in den süddeutschen Flächenländern Bayern und Baden-Württemberg. Bei Solaranlagen wurde hingegen fast die Hälfte des Zubaus in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen verzeichnet.

Auch bei der Flächenausweisung für Windräder gibt es laut Bericht erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Zum Stichtag Ende Dezember 2021 sei für Windräder bundesweit ein Flächen-Anteil von 0,81 bis 0,91 Prozent für Windkraft ausgewiesen gewesen. Während einige Länder Zwischenziele bereits heute erreichten, müssten die meisten in deutlich höherem Umfang Flächen ausweisen als bisher.

Beschleunigungsbedarf angemahnt

Als Grund nennt der Bericht die fehlende Ausweisung von Flächen sowie lange Genehmigungsverfahren. Diese lägen bei über zwei Jahren im Schnitt. Sie sollen nun unter anderem dadurch verkürzt werden, dass der Ausbau als "überragendes öffentliches Interesse" eingestuft wird und so andere Belange zurückstehen müssen. Hier bestehe weiterer Beschleunigungsbedarf, so das Bund-Länder-Gremium.