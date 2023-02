Bund Naturschutz warnt vor Kraftwerksplänen im Rappenalptal

Nach Informationen des Bund Naturschutz (BN) soll am Rappenalpbach bei Oberstdorf ein Wasserkraftwerk gebaut werden. Ein privater Investor beabsichtige, das Kraftwerk am noch unberührten Abschnitt des Rappenalpbachs und der Stillach zu errichten, heißt es in einer Mitteilung des BN. Der BN beruft sich dabei auf Informationen aus der jüngsten Gemeinderatssitzung des Marktes Oberstdorf.

Einer der zwei letzten ökologisch sehr wertvollen Wasserläufen in Bayern

Laut BN geht es um den Bereich des Weilers Einödsbach südlich von Oberstdorf, wo der Rappenalpbach in die Stillach mündet. Der Abschnitt liegt liegt gut zwei Kilometer bachabwärts vom Ende der ausgebaggerten und begradigten Stelle, die seit November in der Öffentlichkeit diskutiert wird.

Der Bund Naturschutz vermutet zwar keinen Zusammenhang zwischen der Ausbaggerung und den Kraftwerksplänen, aber gerade wegen der Ausbaggerung seien die übrigen Bachabschnitte noch schützenswerter. Zudem ist der Bach als Biotop geschützt und galt vor der Zerstörung des Oberlaufs als einer von nur noch zwei Wasserläufen in Bayern in einem "sehr guten ökologischen Zustand".

Wasserkraftwerk in Naturschutzgebiet?

Schon vor Jahren sei ein Wasserkraftwerk in diesem Bereich geplant gewesen, die Idee sei dann aber wegen des erheblichen Widerstands durch Naturschützer verworfen worden. Das geplante Kraftwerk liegt laut BN zum größten Teil im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen und in einem europäischen Fauna-Flora-Habitat-Gebiet, das auch Vogelschutz-, und Landschaftsschutzgebiet ist.

BN: Der Rappenalpbach würde zum Rinnsal

Der BN bekennt sich zwar zu dem Ziel den Energiebedarf Deutschlands zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken, doch Naturschutzgebiete müssten tabu bleiben. Die Naturschützer appellieren darum an die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller sowie an Umweltminister Torsten Glauber (beide FW), "diesen Plänen sofort einen Riegel vorzuschieben".

Mit dem Kraftwerk würden Rappenalpbach und Stillach ein erheblicher Teil ihres Wassers entzogen, so Christina Mader, von der BN-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu. Ein Wildbach, der nur noch eine Restmenge an Wasser führe, gleiche einem Rinnsal und verliere seine hohe ökologische Qualität.

Keine kurzfristige Stellungnahme von Rathaus und Landratsamt

Im Oberstdorfer Rathaus sowie im Landratsamt Oberallgäu konnten dazu am Freitag keine Stellungnahmen mehr eingeholt werden.