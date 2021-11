Bund-Länder-Treffen: Ringen im Angesicht der Katastrophe

Angela Merkel (CDU) sagt nach dem Bund-Länder Treffen lakonisch: "Wir befinden uns in einer besonderen Phase." Gemeint ist die politische Lage in Berlin: Eine geschäftsführende Bundesregierung auf der einen und die im Werden begriffene Ampel-Koalition auf der anderen Seite. "Dem Virus ist das vollkommen egal". Und dann umreißt Merkel kurz die Lage - mit dramatischen Worten. Jetzt gebe es tatsächlich exponentielles Wachstum: Die Verdoppelungszeit der Infektionen betrage 13 Tage und die Verdoppelungszeit der Belegung der Intensivbetten etwa 23 oder 24 Tage. Merkel weiter: "Wir wissen, dass wir uns eine weitere Verdoppelung bei der Belegung von Intensivbetten nicht erlauben können.”

Aber das Krisenmanagement in Zeiten politischer Neuaufstellung geht nicht reibungslos: Der Bundestag beschließt mittags den Rahmen, in dem die Länder in Zukunft die Pandemie bekämpfen können. Das neue Infektionsschutzgesetz. Erstes Gesetz einer Ampel-Koalition, die noch gar nicht regiert. Die Länder-Chefs treffen sich im Anschluss mit der Kanzlerin und auch schon mal ihrem wahrscheinlichen Nachfolger Olaf Scholz und besprechen, wie sie das umzusetzen gedenken. Drops gelutscht, könnte man meinen. Von wegen. Da gibt es eine weitere Hürde im Bundesrat am Freitag. Bis zum Donnerstagabend sieht es aus, als könnten die Länder, in denen die Union mitregiert, den neuen Rahmen noch kippen.

Merkel: Wir laufen voll

Eingeklemmt zwischen diesen beiden Ereignissen beraten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und die geschäftsführende Bundeskanzlerin. Die Länderchefs stehen unter großem Druck wegen teils enormer Infektionszahlen. Vor allem in Sachsen, Bayern, Thüringen. Wir laufen voll, soll Merkel die Ministerpräsidenten auch zur Videoschalte begrüßt haben. Gemeint sind die Intensivstationen und eine Infektionslage, die es so in Deutschland seit Beginn der Corona-Krise noch nicht gab: 65.371 gemeldete Neuinfektionen an einem Tag. Rekord. Am elften Tag in Folge.

"Booster"-Angebot für jeden

Also raufen sich die Länderchefs zusammen und präsentieren einen recht ausführlichen Beschluss: Noch einmal wollen sie Ungeimpfte bitten, sich doch noch impfen zu lassen. Und sie wollen Auffrischungsimpfungen flächendeckend organisieren. Für alle Ü18, deren Zweitimpfung länger als sechs Monate zurückliegt. Merkel sagt, bis Jahresende seien 27 Millionen "Boosterimpfungen" nötig. "Bund und Länder verpflichten sich, jedem ein Angebot zu machen", betont sie. Dafür sollen neben den Praxen mehr öffentliche Angebote eingerichtet werden. Bisher haben 4,8 Millionen Menschen Auffrischungsimpfungen bekommen.

Pflegebonus II und Impfpflicht vorbereiten

Für die am Limit arbeitenden Pflegekräfte soll es einen weiteren Pflegebonus geben. Und die Länder plädieren laut Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) einstimmig für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Heißt: In Einrichtungen, in denen gefährdete Personen betreut werden, soll das Personal zur Corona-Impfung verpflichtet werden. Dazu zählen Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen. Entscheiden muss das allerdings der Bundestag.

Ab diesem Wert werden Ungeimpfte ausgesperrt

Merkel betont danach vor allem einen Punkt. Einheitliche Schwellenwerte für Maßnahmen, die für Ungeimpfte nun weitreichende Folgen haben werden: Flächendeckend wird Ungeimpften der Zugang zu Sport- und Kulturveranstaltungen, zum Innenbereich in der Gastronomie untersagt, wenn die Hospitalisierungsrate (wegen Corona ins Krankenhaus eingelieferte Patienten/100.000 Einwohner in einer Woche) die Zahl drei übersteigt.

Genesen/ Geimpft plus Test dürfte bald in Bayern gelten

Das trifft derzeit auf elf der 16 Bundesländer zu. In Bayern gilt 2G bereits. Die Maßnahme wird demnächst wohl beinahe bundesweit umgesetzt. Auch "körpernahe Dienstleistungen" wie Friseurbesuche sind dann Ungeimpften untersagt. Ab einer Rate von sechs müssen auch Geimpfte und Genesene einen Test vorlegen (2G+), wenn sie besonders infektionsgefährdete Orte aufsuchen, wie Bars oder Clubs. Über sechs liegen Thüringen, Sachsen-Anhalt und auch Bayern. Ausnahmen von 2G und 2G+ sind möglich für Personen, die nicht geimpft werden können und Kinder und Jugendliche unter 18.

Merkel unzufrieden mit dem Maßnahmen-Katalog

Wenn die Hospitalisierungsquote über neun steigt, greift die Länderöffnungsklausel. In Absprache mit den Landesparlamenten müssten die Länder dann das "gesamte Instrumentarium" der Beschränkungen anwenden, sagt Merkel. Und da ist die Kanzlerin ziemlich offen unzufrieden: Der Maßnahmen-Katalog, den der Bundestag nun den Ministerpräsidenten an die Hand gibt, reicht ihr nicht aus.

Verlängerung der Epidemischen Lage war durchgefallen

Diese Unzufriedenheit treibt CDU und CSU seit Tagen um. Sie hätten sich die Verlängerung der Epidemischen Lage nationaler Tragweite gewünscht. Der Grund: Das Gesetzeskonstrukt erlaubt den Landesregierungen auf einfacherem Weg, Maßnahmen per Verordnung zu erlassen. Zudem stattet es den Bundesgesundheitsminister mit weitgehenden Befugnissen aus. Der Unions-Antrag auf Verlängerung der epidemischen Lage war am Vormittag aber im Bundestag durchgefallen.

Die Ampel-Parteien sehen das anders: Die Maßnahmen, die der Gesundheitsminister durch die Epidemische Lage nationaler Tragweite quasi im Alleingang erlassen konnte, standen auf "rechtlich tönernen Füßen". Durch ihre Beendigung und die gesetzliche Neuregelung werde die Bekämpfung der Pandemie zurück in den Bundestag und in die Landesparlamente gegeben. Das sei erstmals wirklich rechtssicher. Die Frage ist aber: Können Maßnahmen schnell genug umgesetzt werden, wenn Parlamente miteinbezogen werden müssen?

Infektionsschutzgesetz im Bundesrat: Erst nein, dann ja von der Union

Gibt es am Freitag erstmals eine konfrontative Oppositions-Union im Bundesrat? Sie könnte das Gesetz blockieren. Und Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident in NRW, lässt sich nach der Sitzung der Länderchefs offen, ob sein Bundesland dem ersten Ampel-Gesetz im Bundesrat zustimmen wird. Erklärt kurz darauf aber, dass NRW doch zustimmt. Es folgen Ministerpräsident Söder, der sagt, das Gesetz sei nachgebessert worden und besser als nichts. Und auch der Daniel Günther, Landeschef in Schleswig-Holstein will mitstimmen.

Zuvor hatte Olaf Scholz offenbar angeboten, sollte er denn Kanzler werden, beim nächsten Treffen der Länderchefs zu überprüfen, ob die Maßnahmen ausreichen. Gegebenenfalls auch nachzusteuern. Das könnte die Zustimmung zumindest von einigen im Bundesrat erkauft haben.

Prinzip Hoffnung: Das Ruder doch noch herumreißen

Eine Blockade hätte außerdem dafür gesorgt, dass Maßnahmen noch länger auf sich hätten warten lassen. Der Vermittlungsausschuss hätte sich dann kümmern müssen, aber der hat sich bisher noch gar nicht konstituiert. Und so raufen sich offenbar doch noch alle Beteiligten in dieser "besonderen Phase" zusammen. Getrieben auch von einer Angst, die CDU-Mann Wüst so ausdrückt: "Wir sind in dieser Pandemie so nahe an dem Punkt, an den wir nie kommen wollten, nämlich dass in Krankenhäusern entschieden werden muss, wer noch behandelt wird." Die Hoffnung: Das Ruder in letzter Sekunde noch herumreißen.