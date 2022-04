BR24live: Bund-Länder-Runde zu Geflüchteten aus der Ukraine

Vor genau sechs Wochen hat der russische Angriff auf die Ukraine begonnen. Seitdem erreichen uns täglich Bilder von Leid und Zerstörung in den attackierten Städten des Landes. Mittlerweile sind laut Bundesinnenministerium mehr als 300.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen.

Ihre tatsächliche Zahl dürfte jedoch höher liegen, weil es an der deutsch-polnischen Grenze keine regulären Kontrollen gibt und sich Menschen mit ukrainischem Pass 90 Tage lang frei in der EU bewegen können. Sie müssen sich erst registrieren, wenn sie staatliche Leistungen beantragen.

Geflüchtete sollen gleichmäßiger verteilt werden

Stand in den ersten Kriegswochen im Vordergrund, wie den Menschen schnell und unbürokratisch geholfen werden kann, geht es nun verstärkt um eine bundesweite Verteilung der Geflüchteten. Bei der zurückliegenden Bund-Länder-Runde im März vereinbarten beide Seiten, sich in diesem Punkt besser abzustimmen. Angekündigt wurde, den sogenannten Königsteiner Schlüssel anzuwenden. Damit ist gemeint, Geflüchtete nach klaren Kriterien auf die Länder zu verteilen - je nach Steueraufkommen und Bevölkerungsgröße.

Söder: Ein Drittel aller Geflüchteten aus Ukraine in Bayern

Ein Ziel, das bisher nicht erreicht wurde, wie es aus Ländern wie Bayern heißt. So kritisierte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im BR24extra am Mittwochabend, die Bundesregierung schaffe es nach wie vor nicht, eine klare Verteilung zu organisieren. Und das führe dazu, dass rund ein Drittel aller Schutzsuchenden aus der Ukraine in Deutschland nach Bayern kommen. Ähnliche Klagen waren immer wieder aus dem Land Berlin zu hören, wo ein Großteil der Geflüchteten mit Zügen aus Polen ankommt.