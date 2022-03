BR24live: Flüchtlinge werden verteilt und registriert

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich nach dem Bund-Länder-Gipfel mit den Beschlüssen zu den Ukraine-Flüchtlingen zufrieden gezeigt. Man sei bei der Frage nach der Verteilung und der Steuerung der Flüchtlinge einen Schritt weitergekommen, sagte Söder im Anschluss an die Schaltkonferenz.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte nach der Bund-Länder-Runde erneut Deutschlands Solidarität mit der Ukraine. Auch er beteuerte die Bereitschaft, "alle Kräfte zu bündeln", um unbürokratische Hilfe für die vielen Menschen aus der Ukraine bereitzustellen, die täglich in Deutschland ankommen.

Söder: Einheitliche Auffassung über Verteilung und Steuerung

Es habe ein eine sehr einheitliche Auffassung sowohl über die Verteilung als auch über die Steuerung der Flüchtlinge aus der Ukraine gegeben, sagte der bayerische Ministerpräsident. Damit lasse sich eine vernünftige Unterbringung auf den Weg bringen. Man müsse leider davon ausgehen, dass der Krieg weiter gehe und noch deutlich mehr Flüchtlinge kämen.

Auch die Registrierung der Geflüchteten sei wichtig - und werde jetzt vom Bund in die Hand genommen. "Wir in Bayern machen das bislang schon", sagte Söder, eine Registrierung sei aber auch national nötig. Bei der Finanzierung seien Bund und Länder noch zu keinem Ergebnis gekommen.

Wie aus dem gemeinsamen Beschluss hervorgeht, werden Bund und Länder die Registrierung derjenigen, die in Deutschland bleiben, im Ausländerzentralregister sicherstellen; der Bund unterstütze bei der Registrierung "personell und materiell".

Scholz unterstreicht Zusammenarbeit von Bund und Ländern

Bund und Länder seien sich einig im Umgang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, betonte Kanzler Scholz nach der Spitzenrunde in Berlin. Es sei klar, "dass das eine große, große Herausforderung werden wird", sagte er. Schon jetzt sei die Zahl der ankommenden Menschen hoch. "Wir wissen, es werden viele sein."

Es gehe darum, den Menschen, die vor Gewalt und Bomben fliehen, schnell und unkompliziert Schutz, medizinische Versorgung sowie Zugang zu Arbeitsmarkt und Schulen zu gewähren, betonte Scholz. Dies sei eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen, man müsse "alle Kräfte bündeln". Das betreffe auch die Frage der Finanzen.

Scholz sagte, es sei eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz Vorschläge erarbeiten soll. Am 7. April soll dann beschlossen werden, inwiefern sich der Bund an den Finanzen beteiligt.

Der Kanzler lobte zudem die "überwältigende Kultur der Hilfsbereitschaft" in Deutschland und dankte den vielen ehrenamtlichen Helfern. Gleichzeitig verurteilte er Anfeindungen und Angriffe auf Menschen mit russischen Wurzeln in Deutschland. Bei dem Angriffskrieg auf die Ukraine handle es sich um "Putins Krieg", hob der Kanzler hervor. Es sei deshalb "völlig unakzeptabel, wenn Bürgerinnen und Bürger aus Russland" beleidigt oder angegriffen würden. Das staatliche Sicherheitsversprechen gelte unterschiedslos für alle Menschen in Deutschland.

Wüst lobt Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), betonte, Länder und Kommunen könnten die Aufgabe der Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen nicht alleine bewältigen. Es sei deshalb gut, dass sich der Bund grundsätzlich zur Mitverantwortung bekannt habe.

Wüst bedankte sich zudem bei den vielen Freiwilligen in Deutschland, die Menschen aus der Ukraine aufnehmen, spenden oder selbst an die ukrainische Grenze fahren, um Hilfsgüter zu liefern.

Giffey betont Unterschiede zu 2015

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hob die Unterschiede zur Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hervor. Man habe inzwischen Lehren gezogen, es gebe "gute Voraussetzungen, dass wir es diesmal besser machen". Viele Menschen, die jetzt bei der Versorgung der Flüchtlinge im Einsatz sind, hätten bereits 2015 mitgeholfen. "Die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, können wir nutzen."

Die Ankunft der Flüchtlinge müsse von Deutschland nicht "als Belastung" begriffen werden, "sondern als Chance", betonte Giffey mit Blick auf den Fachkräftemangel. Es sei wichtig, einen möglichst schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt für die Ukrainerinnen und Ukrainer zu ermöglichen. Auch an den Kosten für die Integration der Menschen werde der Bund sich beteiligen, betonte sie.

Giffey zeigte sich zudem erfreut über eine Entscheidung der Bundeswehr, 80 Soldatinnen und Soldaten bereitzustellen, die am Berliner Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel mithelfen werden. Täglich kämen in der Hauptstadt derzeit mehr als 10.000 Menschen an.