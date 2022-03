Bund-Länder-Gipfel: Ministerpräsidenten attackieren Ampel

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert:

Mehrere Ministerpräsidenten haben bei der Bund-Länder-Schaltkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) scharfe Kritik am Corona-Kurs der Ampel-Koalition geäußert. Die Agenturen Reuters und dpa berichtet unter Berufung auf Teilnehmerkreise, Ländervertreter hätten parteiübergreifend der Bundesregierung vorgeworfen, mit dem neuen Infektionsschutzgesetz aus der zweijährigen gemeinsamen Pandemiebekämpfung auszusteigen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte demnach, einen solchen Umgang mit den Ländern habe es noch nie gegeben. Sein hessischer Amtskollege Volker Bouffier (CDU) habe das Verfahren als "schlicht unsäglich" bezeichnet. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zeigte demnach Verständnis für den Frust ihrer Amtskollegen.

Söder kritisiert "Alleingang der Ampel"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) twitterte während des Bund-Länder-Gipfels: "Der Alleingang der Ampel bei Corona gegen die überwältigende Mehrheit der Länder schadet dem Gesundheitsschutz unserer Bürger." Bund und Länder hätten bislang immer gemeinsam und auf Augenhöhe entschieden, so müsse es zum Wohl der Bevölkerung auch bleiben.

Lauterbach weist Kritik zurück

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte schon vor Beginn der Schaltkonferenz die harsche Kritik zurückgewiesen, die zuvor unter anderem von Söder und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) geäußert worden war. Bei der vorherigen Ministerpräsidentenkonferenz hätten sie selbst den Wegfall "aller Maßnahmen" selbst beschlossen. "Ohne das von mir vorgelegte Gesetz wäre es ab Montag genau dazu zu kommen."

Natürlich sei das geplante neue Infektionsschutzgesetz ein Kompromiss der Ampel. "Aber es erlaubt Masken, Abstände, 2G plus, Hygienekonzepte." Voraussetzung dafür sei eine hohe Inzidenz und eine drohende Krankenhausbelastung. Der SPD-Politiker fügte hinzu: "Maske und 2G plus ohne drohende Überlastung? Machen weder Gerichte noch FDP." Er lasse sich gerne kritisieren, wo es angemessen sei. "Aber mehr geht jetzt nicht, das Mögliche muss man sofort nutzen."

Basisschutz und Hotspot-Regelung

Hintergrund ist, dass die Ampel-Fraktionen am Freitag im Bundestag das Infektionsschutzgesetz ändern will. Am Sonntag sollen bundesweit tiefgreifende Corona-Beschränkungen wegfallen. Die Bundesländer bekommen aber die Möglichkeit, ihre bisherigen Corona-Verordnungen noch einmal bis einschließlich 2. April zu verlängern. Das soll den Ländern ausreichend Zeit geben, die neuen Regelungen umzusetzen.

Bundesweit einheitlich soll anschließend nur ein "Basisschutz" greifen: Möglich bleiben Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und Nahverkehr. Auch in Zügen und Flugzeugen sollen weiterhin Masken getragen werden. Zudem kann eine Testpflicht an Schulen sowie in Kliniken, Pflegeheimen, Justizvollzugsanstalten und Abschiebungshafteinrichtungen angeordnet werden.

Darüber hinaus soll eine "Hotspot-Regelung" den Ländern strengere Maßnahmen erlauben. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Landtag für eine Stadt, eine Region oder das ganze Bundesland die "Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" feststellt. Auf dieser Grundlage können die Länder dann weitergehende Maskenpflichten, ein Abstandsgebot sowie 3G- und 2G-Zugangsbeschränkungen anordnen. Auch Hygienekonzepte können verlangt werden, die "die Vermeidung unnötiger Kontakte vorsehen können".

