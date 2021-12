BR24live: Bund-Länder-Gipfel: Kontaktbeschränkungen beschlossen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hob zu Beginn ihres Presse-Statements nach den Bund-Länderberatung hervor, "dass die Lage in unserem Land ernst ist, was die Corona-Pandemie anbelangt". In den Beratungen sei von "Akt der nationalen Solidarität gesprochen worden.

Kontaktbeschränkungen

Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich mit Merkel und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD) auf neue Kontaktbeschränkungen in Deutschland geeinigt: Sobald ein Ungeimpfter an einem privaten Treffen teilnimmt, dürfen sich Angehörige eines Haushalts nur mit zwei weiteren Personen treffen, wie Merkel sagte. Ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahre.

Impfstatus nicht dauerhaft

Ziel sei es, bis zum Jahresende 30 Millionen Corona-Impfungen in Deutschland zu erreichen. Gerechnet wird ab dem 18. November. Der Impfstatus, werde nicht dauerhaft anerkannt werden. Merkel verwies darauf, dass auf EU-Ebene eine Frist von neun Monaten diskutiert werde. Übergangszeiten würden aber so geregelt, dass jeder die Chance habe, sich rechtzeitig eine Booster-Impfung geben zu lassen.

2G im Einzelhandel

Die 2G-Regel wird auf den Einzelhandel ausgeweitet. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Clubs ab Inzidenz von 350 geschlossen

Spätestens ab einer Inzidenz von 350, führte Merkel aus, müssen Clubs und Diskotheken in den Innenräumen schließen. Auch für private Feiern gelten dann strengere Kontaktbeschränkungen: bei 2G (Geimpfte und Genesene) dürfen sich dann maximal 50 in Innenräumen und 250 in Außenbereichen treffen.

Allgemeine Impfpflicht wird im Bundestag beraten

Wie Merkel weiter darlegte, soll eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag diskutiert werden. Der Ethikrat und ein wissenschaftliches Expertengremium sollen miteinbezogen werden. Sollte die Entscheidung für eine allgemeine Impfpflicht fallen, könnte die Einführung im Februar sein.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.