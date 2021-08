Bund-Länder-Gipfel: Corona-Tests ab 11. Oktober kostenpflichtig

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin haben sich offenbar auf ein Ende der kostenlosen Corona-Tests für alle verständigt. Der "Spiegel", das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die "Bild"-Zeitung berichten übereinstimmend unter Berufung auf Teilnehmer der Schaltkonferenz, dass Ungeimpfte vom 11. Oktober ihren Corona-Test selber zahlen müssen.

Ausnahmen soll es demnach für Menschen geben, für die die Ständige Impfkommission (Stiko) bisher keine generelle Impf-Empfehlung ausgesprochen hat - also zum Beispiel für Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Kubicki: "Rechtlich zweifelhaft"

FDP-Politiker Wolfgang Kubicki kritisierte den Beschluss scharf. Die Tests in der Pandemie kostenpflichtig zu machen sei "in sich selbst unlogisch" - und zudem "rechtlich zweifelhaft". Wenn der Staat für die Teilnahme am normalen Leben eine Testpflicht beschließe, könne er die Kosten nicht den Menschen aufbürden.