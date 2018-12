03.12.2018, 14:38 Uhr

Bund investiert weitere Milliarde Euro in saubere Luft

Der Bund stellt fast eine Milliarde Euro zusätzlich für den Kampf gegen Luftverschmutzung und Diesel-Fahrverbote bereit. Laut Kanzlerin Merkel fließt mehr Geld in das Programm "Saubere Luft" und in Hardware-Nachrüstungen kleiner Lkw in Städten.