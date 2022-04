Bund erlaubt Nutzung ökologischer Vorrangflächen für Futter

Auf bestimmten landwirtschaftliche Flächen dürfen im Rahmen der gemeinsamen EU-Agrarpolitik im Normalfall keine Lebensmittel angebaut werden. Diese Flächen liegen dann brach oder dürfen teilweise zeitweise von Schafen oder Ziegen beweidet werden. Die Rede ist von sogenannten ökologischen Vorrangflächen. Generell sollen sie dem Naturschutz dienen und die Biodiversität fördern.

EU ermöglicht Ausnahme wegen Ukraine Krieg

Doch der Ukrainekrieg hat zu großen Turbulenzen auf den Agrarmärkten und erheblich gestiegenen Agrar- und Futterpreisen geführt. Darum hatte die EU-Kommission im März beschlossen, den Mitgliedsstaaten zu erlauben, die Flächen ausnahmsweise zum Anbauen von Lebens- und Futtermitteln zu nutzen. Den Staaten bleibt freigestellt, ob sie das auch tun wollen.

Entscheidung im Bundesrat für eingeschränkte Nutzung

Das Bundeslandwirtschaftsministerium und die deutschen Bundesländer konnten sich da nicht einigen. Heute hat nun der Bundesrat entschieden und es kommt so, wie es sich das Bundeslandwirtschaftsministerium unter der Leitung von Cem Özdemir (Grüne) vorgestellt hat: Bauern dürfen ihre ökologischen Vorrangflächen ausnahmsweise nutzen. Aber es gibt Bedingungen: Landwirte dürfen die Flächen nur für Futterzwecke nutzen, nicht aber für den Lebensmittelanbau. Dadurch soll eine intensive landwirtschaftliche Nutzung der Öko-Flächen, also mit Dünger und Pflanzenschutzmitteln, ausgeschlossen sein.

Konkret sollen auf brachliegenden Flächen, die als ökologische Vorrangflächen ausgewiesen sind, schon früher im Jahr Schafe oder Ziegen weiden dürfen, auf einigen Flächen dürfen auch andere Tierarten weiden. Außerdem darf das, was gerade auf den Flächen wächst, zum Beispiel sogenannte Zwischenfrüchte wie Kleegras oder eine Gründecke abgeerntet und verfüttert werden.

Keine intensive Nutzung mit Dünger und Pflanzenschutzmitteln

Die Flächen aber umzuackern, um darauf Getreide oder Mais anzubauen, inklusive Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln, wird nicht erlaubt. Das würde zusätzlich CO2 freisetzen, ist das Bundeslandwirtschaftsministerium überzeugt. Außerdem: Der Ertrag auf diesen Flächen sei insgesamt nicht besonders hoch.

Im Bundesrat warb Baden-Württemberg für eine Nutzung der Öko-Flächen auch zur Lebensmittelproduktion, um einer drohenden Hungerkrise zu begegnen, in Ländern die bisher von ukrainischen Getreideimporten abhängig waren. Das Bundeslandwirtschaftsministerium spricht dagegen von einer krassen Überschätzung des tatsächlichen Potentials. Schaden und Nutzen müssten ehrlich abgewogen werden. Insgesamt ist Deutschlands Regelung strenger als sie die EU-Kommission ermöglicht hat. Andere EU-Staaten haben ihre Vorrangflächen bereits zur landwirtschaftlichen Nutzung freigeben wie etwa Österreich.

Umweltschützer erleichtert, Bauernverband enttäuscht

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir begrüßte die Entscheidung der Länder. "Mit der Freigabe des Aufwuchses von Zwischenfrüchten ziehen wir die effektivste Karte", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament, Martin Häusling äußerte sich erleichtert über die Entscheidung: Keine Pestizide auf ökologischen Vorrangflächen sei eine gute Entscheidung für die Umwelt.

Enttäuschung dagegen beim Bayerischen Bauernverband: Dessen Vorsitzender Walter Heidl sagte, er habe kein Verständnis für die Entscheidung der Bundesländer. Deutschland komme seiner Verantwortung nicht nach, alles Machbare zu tun, um die Versorgungssicherheit in Europa und in ärmeren Ländern sicherzustellen. Und auch Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber äußerte ihr Unverständnis und bezeichnete die Entscheidung als "Zeichen für stures Festhalten an Ideologie", anstatt wegen des Kriegs gegen die Ukraine ein Zeichen für europäische Solidarität und globale Verantwortung zu setzen.