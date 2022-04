Bund beteiligt sich an Kosten für Ukraine-Flüchtlinge

Deutschland will ukrainischen Flüchtlingen helfen. Umstritten war jedoch, wer was bezahlen soll. Nun gibt es eine Verständigung zwischen Bund und Ländern - der Bund beteiligt sich an den Kosten. Zudem sollen Geflüchtete eine Grundsicherung erhalten.