Bulgarien wählt - zum fünften Mal binnen zwei Jahren

Zum fünften Mal in zwei Jahren sind an diesem Sonntag bulgarische Wählerinnen und Wähler zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Die Wahllokale sind noch bis 20 Uhr Ortszeit geöffnet. Es wird eine geringe Wahlbeteiligung erwartet, weil viele Menschen wegen der politischen Instabilität und Dauerkrise in ihrem Land desillusioniert sind. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine verstärkt die wirtschaftlichen Probleme in dem Land am Schwarzen Meer noch.

Bombendrohungen gegen Schulen: Russische Hacker als Täter?

Umfragen deuten auf ein erneut zersplittertes Parlament und eine deshalb schwierige Regierungsbildung hin. Zu einer noch geringeren Wahlbeteiligung könnte auch beitragen, dass zuletzt wegen Bombendrohungen Hunderte Schulen geschlossen werden mussten. Experten für Cybersicherheit vermuteten Hackergruppen mit Verbindungen nach Russland hinter den Drohungen.

Unter der Bevölkerung und den politischen Parteien gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, wie sehr das Nato-Land Bulgarien in den Konflikt in der Ukraine involviert sein sollte. Experten gehen davon aus, dass der Krieg, die Inflation und die wachsende Kluft zwischen dem prorussischen und dem proeuropäischen Lager nationalistischen und russlandfreundlichen Parteien zusätzliche Wähler bescheren könnte.

Obwohl Bulgarien EU- und Nato-Mitglied ist, fühlen sich viele Menschen historisch und kulturell weiterhin eng mit Russland verbunden. Russland wird unter anderem als das Land verehrt, das 1878 die Herrschaft des Osmanischen Reichs über Bulgarien beendete.

Patt zwischen zwei Lagern möglich

Stärkste Kraft könnte nach Prognosen die Partei GERB des dreimaligen Ministerpräsidenten Bojko Borissow werden oder Kiril Petkows pro-westliche Plattform "Wir setzen den Wandel" fort. Umfragen sahen beide bei rund 26 Prozent der Stimmen. Angesichts dieses prognostizierten Ergebnisses gibt es wenig Hoffnung, dass im ärmsten Mitgliedsland der EU nach dem Urnengang Stabilität einzieht.

Eine stabile Koalition könnte es nur unter Beteiligung dieser beiden Parteien geben. Ein Bündnis mit GERB schließt Petkow aber aus, solange der von der Opposition als korrupt beschimpfte Borissow dort das Sagen hat. "Wir setzen den Wandel fort" hat seinerseits eine Minderheitsregierung mit parlamentarischer Unterstützung von GERB vorgeschlagen, was diese aber wiederum ablehnt.

Im Jahr 2020 hatten monatelange Anti-Korruptions-Proteste die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Borissow erschüttert, der Bulgarien fast ein Jahrzehnt lang regierte und 2021 abgewählt wurde. Seitdem führten alle Wahlen zu zersplitterten Parlamenten, in denen keine Partei in der Lage war, eine funktionierende Regierung zu bilden. Das ohnehin fragile politische Klima in Bulgarien wurde durch den russischen Einmarsch in der Ukraine noch explosiver.

Stichwahl in Montenegro ums Präsidentenamt

Auch in Montenegro wird an diesem Sonntg gewählt. In einer Stichwahl soll entschieden werden, wer neuer Präsident des Balkanlandes wird. Dabei tritt der pro-westliche Amtsinhaber Milo Djukanovic gegen den Ökonomen und ehemaligen Wirtschaftsminister Jakov Milatovic an. Beobachter rechnen mit einem knappen Wahlausgang. In der ersten Runde hatte Djukanovic 35,4 Prozent der Stimmen erhalten, Milatovic bekam 28,9 Prozent. Weil kein Kandidat auf 50 Prozent der Stimmen kam, müssen sie nun in die Stichwahl gehen. Beobachter räumen Milatovic dort die besseren Chancen ein.

Die rund 540.000 Wahlberechtigten können noch bis 20 Uhr Ortszeit abstimmen. Erste Hochrechnungen soll es etwa eine Stunde später geben, das Wahlergebnis dann in der Nacht oder am Montag.

Richtungsstreit in dem kleinen Land

Der heute 61-jährige Djukanovic hat die Politik in Montenegro seit den 90er Jahren als Regierungschef und Präsident bestimmt und das Land in die Unabhängigkeit von Serbien und später in die Nato geführt. Sein nächstes Ziel ist die Aufnahme in die EU, was nach der Abwahl von Djukanovics sozialistischer DPS 2020 jedoch ins Stocken geriet. Milatovic, 37 Jahre alt, war Wirtschaftsminister in der ersten Regierung ohne DPS-Beteiligung. Er wirbt um Wähler, die genug von etablierten Politikern wie Djukanovic haben. Dessen Ära hat Milatovic bereits für beendet erklärt.

Nach dem Zerfall der Regierung entstand Milatovics Bewegung "Europa Jetzt". Er versichert, Montenegro in die EU führen zu wollen, doch Gegner verweisen auf sein enges Verhältnis zur serbisch-orthodoxen Kirche und Kräften, die für enge Bindungen an Serbien eintreten. Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine schloss sich Montenegro den EU-Sanktionen gegen Moskau an. Die Regierung in Moskau hat das Land deshalb auf seine Liste unfreundlicher Staaten gesetzt.

Das Präsidentenamt in Montenegro ist repräsentativ. Der Ausgang der Wahl könnte der Partei des Siegers jedoch Rückenwind für die vorgezogene Parlamentswahl am 11. Juni verschaffen.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters.