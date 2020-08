Corona in Bulgarien: Party-Pause am Risikogebiet Goldstrand

"Sonst zu 80 Prozent voll mit Deutschen"

Das Problem: Auch für wenig Gäste benötigt Hristova viel Personal. Zum Beispiel, um sie am Buffet zu bedienen oder um die Liegen am Hotelpool desinfizieren, sobald sie einer der Gäste benutzt hat. Dank Urlaubern aus Bulgarien und Rumänien sei das Hotel gut ausgelastet, erklärt die Chefin. "Eigentlich ist es sonst zu 80 Prozent voll mit Deutschen."

Über die Reisewarnung ist sie, wie alle Hoteliers, Bar- oder Restaurantbesitzer, verärgert. Die Zahl an Neuinfektionen in der Region rund um Varna sei nur deshalb so hoch, weil es hier zwei große Altersheime mit vielen erkrankten Menschen gebe. "Das hat aber nichts zu tun mit der allgemeinen Lage in den Touristengebieten hier am Goldstrand," sagt Hristova. "Aber wir sind jetzt die Opfer."

Strand an der Schwarzmeerküste noch immer gut gefüllt

Auch Ulrich Heppe hält die Reisewarnung für falsch. Der Deutsche ist Geschäftsführer zweier wichtiger Touristenflughäfen in der Region. Die Reisewarnung vermittle einen völlig falschen Eindruck, sagt er. "Reisen an die bulgarische Küste ist nach wie vor sicher." Die Zahl der Fluggäste, die an seinen Flughäfen landen, sei von fünf Millionen im Jahr 2019 auf eine Million in diesem Jahr eingebrochen. Seit der Reisewarnung wären viele geplante Flüge nach Bulgarien gecancelt worden.

Am berühmten Goldstrand an der bulgarischen Schwarzmeerküste mag man das kaum glauben, noch immer ist der Strand gut gefüllt, Liegen und Sonnenschirme belegt. Doch im Vergleich zu den vergangenen Jahren sei der Strand so gut wie leer, sagen die Einheimischen. Auch hier sonnen sich derzeit vor allem Urlauber aus Bulgarien oder Rumänien. Deutsche sind kaum noch hier.