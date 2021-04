Bulgarien nach Parlamentswahl vor schwieriger Regierungsbildung

Bei der Parlamentswahl in Bulgarien ist die konservative Partei GERB von Ministerpräsident Bojko Borissow Prognosen zufolge stärkste Kraft geworden. Zum Weiterregieren wäre er allerdings auf Partner angewiesen. Die GERB könne mit rund 25 Prozent der Stimmen rechnen, erklärten die Institute Gallup und Alpha Research am Sonntagabend.

Sozialisten auf Platz drei

Zweitstärkste Kraft mit 17,1 Prozent wird demnach die Protestpartei "Es gibt so ein Volk" des TV-Moderatoren und Kabarettisten Slawi Trifonow. Die oppositionellen Sozialisten erreichen mit 16,7 Prozent laut Gallup Platz drei. Zwei weitere Protestparteien, die Türkenpartei DPS sowie die nationalistische WMRO, ziehen den Prognosen zufolge ebenfalls ins Parlament ein.

Kann Bulgarien den EU-Corona-Fonds nutzen?

Es wird also eine schwierige Regierungsbildung erwartet. Umfragen vor der Wahl hatten darauf hingedeutet, dass sieben Parteien in das 240 Sitze zählende Parlament einziehen. Diese Situation könnte es Bulgarien erschweren, den 750 Milliarden Euro umfassenden Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union wirksam zu nutzen, um die unter der Pandemie leidende Wirtschaft in Schwung zu bringen.