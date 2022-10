Bulgarien, Bosnien-Herzegowina und Lettland haben gewählt

In Bulgarien, Bosnien-Herzegowina und Lettland ist gewählt worden. In Bulgarien liegt die konservative Partei von Ex-Regierungschef Bojko Borissow in Führung. Bei Abstimmungen in Bosnien-Herzegowina zeichnen sich Verluste für die Nationalisten ab. Und in Lettland ging die Partei des EU- und Nato-freundlichen Ministerpräsidenten Krišjānis Kariņš als Sieger aus der Parlamentswahl hervor. Der Ukraine-Krieg spielte in allen drei Ländern im Wahlkampf eine große Rolle.

Konservative Partei "Gerb" in Bulgarien in Führung

Die konservative Partei des bulgarischen Ex-Regierungschefs Bojko Borissow liegt nach der Parlamentswahl in Bulgarien in Führung. Laut am Sonntagabend veröffentlichten Teilergebnissen kommt Borissows Partei "Gerb" auf 23 bis 25 Prozent der Stimmen. Die neu gegründete Partei "Wir setzen den Wandel fort" (PP) des im Juni gestürzten liberalen Ministerpräsidenten Kiril Petkow erhält demnach 19 bis 20 Prozent. Petkow räumte am Abend seine Niederlage ein. Die Wähler hätten Borissow ein Mandat zur Regierungsbildung gegeben, sagte Petkow. Eine Koalition mit der Gerb schloss er aus.

Borissow zeigte sich vor Schließung der Wahllokale offen für Gespräche mit "allen Parteien". Ein potenzieller Koalitionspartner für den 63-Jährigen wäre die Partei der türkischen Minderheit MDL, die den Teilergebnissen zufolge auf 15 Prozent kommt. Auch zwei pro-russische Parteien liegen bei jeweils etwa 15 Prozent. In dem zersplitterten Parlament zeichnet sich aber keine klare Koalition ab.

Politikwissenschaftler: Komplizierte Situation

"Die Situation ist die gleiche, wenn nicht sogar komplizierter als nach der letzten Wahl", sagte Politikwissenschaftler Daniel Smilow vom Politikinstitut Zentrum für liberale Strategien, im Sender BTV. Die Bulgaren hatten am Sonntag zum vierten Mal binnen 18 Monaten ein neues Parlament bestimmt. Der Wahlkampf im ärmsten EU-Mitgliedstaat wurde diesmal nicht vom Thema Korruption, sondern vom Ukraine-Krieg und den unsicheren Gas-Lieferungen dominiert.

Verluste für Nationalisten in Bosnien-Herzegowina

Bei Abstimmungen in Bosnien-Herzegowina zeichnen sich Verluste für die Nationalisten ab. Der gemäßigte bosniakische Sozialdemokrat Denis Bećirović liegt im Rennen um den Sitz im dreigliedrigen interethnischen Präsidium Bosniens in Führung, wie vorläufige Ergebnisse zeigten. Bećirović, der von elf Oppositionsparteien unterstützt wurde, erhielt demnach 55,78 Prozent der Stimmen vor Bakir Izetbegović, dessen nationalistische bosniakische Partei der Demokratischen Aktion (SDA) seit dem Ende des Krieges 1996 an der Macht ist. Izetbegović, auf den nach Angaben der Wahlkommission 39,31 Prozent der Stimmen entfielen, räumte noch in der Nacht seine Niederlage ein.

Die fast 3,4 Millionen Wahlberechtigten entschieden vor dem Hintergrund der schwersten politischen Krise seit dem Ende des Krieges unter anderem über Präsidentschaften und Abgeordnete auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene des komplexen Staatsgebildes. Das Land besteht aus der Republika Srpska, der Föderation Bosnien und Herzegowina sowie dem Distrikt Brčko.

Das komplexe politische System in dem Balkanstaat ging aus dem Dayton-Abkommen von 1995 hervor, mit dem der Bürgerkrieg der 90er Jahre mit 100.000 Toten beendet worden war.

Seit 1995 ernennt der UN-Sicherheitsrat einen Hohen Repräsentanten, der die Umsetzung des Friedensabkommens überwacht. Derzeit hat der Deutsche Christian Schmidt das Amt inne. Der Gesandte ist formal befugt, in die Gesetzgebung einzugreifen und gewählte Politiker abzusetzen. Ursprünglich sollte das Amt 2007 auslaufen, doch wegen der politischen Instabilität und des Versagens der örtlichen Politiker wurde das Mandat verlängert.