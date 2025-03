Mehrheit für Rot-Grün in Hamburg – Fiasko für FDP und BSW

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich nach der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt für eine Fortsetzung der bisherigen rot-grünen Koalition ausgesprochen. "Meine erste Priorität ist, Rot-Grün fortzuführen", sagte Tschentscher im ZDF. Die Koalition genieße in Hamburg "sehr große Zustimmung", sowohl inhaltlich als auch vom Regierungsstil her. Deshalb gehe die erste Frage von ihm an die Grünen, "ob wir einen rot-grünen Senat bilden wollen".

Stabile Mehrheit für Rot-Grün trotz Verlusten

SPD und Grüne müssen zwar Verluste hinnehmen, verfügen aber nach wie vor über eine stabile Mehrheit. Die SPD könnte aber auch mit der CDU zusammen regieren.

"Wir werden natürlich auch mit der CDU sprechen, wie das ja unter demokratischen Parteien sein sollte", sagte Tschentscher. Dies hatte die SPD auch nach der vorherigen Bürgerschaftswahl gemacht, sich aber schnell für die Koalition mit den Grünen entschieden.

Die AfD landete in der Hansestadt unter zehn Prozent. Die Linke setzt ihren Erfolgskurs fort und liegt über elf Prozent. FDP und BSW ziehen nicht in die Bürgerschaft ein.